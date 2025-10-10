PRF apreende veículos transportando produtos contrabandeados no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu nesta sexta-feira, 10, 16 unidades do antídoto fomepizol, enviado pelo Ministério da Saúde. O medicamento é utilizado no tratamento de intoxicações causadas por metanol, substância frequentemente associada ao consumo de bebidas adulteradas.

De acordo com o Ministério, a distribuição do antídoto levou em conta a população de cada estado, conforme dados do último Censo do IBGE, garantindo uma oferta equilibrada e uma resposta rápida em situações de emergência toxicológica.

Segundo o chefe do Departamento de Assistência Farmacêutica da Sesacre, Marcelo Xavier, o Acre recebeu prioridade devido à localização geográfica estratégica, que faz fronteira com países onde há registros de circulação de bebidas falsificadas, além dos desafios logísticos que dificultam o acesso a tratamentos especializados.

“A disponibilização do fomepizol representa um avanço significativo na capacidade de resposta das unidades de saúde locais, especialmente em situações de emergência toxicológica”, destacou Xavier.

O fomepizol é considerado o tratamento de primeira escolha para intoxicações por metanol e etilenoglicol, substituindo o uso do etanol farmacêutico, que continua sendo uma opção terapêutica válida. O medicamento atua impedindo que o metanol seja metabolizado em ácido fórmico — composto responsável pelos danos tóxicos ao organismo — prevenindo assim a acidose metabólica. “O fomepizol oferece maior segurança ao paciente, é de fácil uso e tem menos efeitos colaterais, reduzindo a necessidade de monitoramento intensivo”, explicou Xavier.

Embora o Acre não registre casos recentes de intoxicação por metanol, a Sesacre mantém vigilância ativa por meio da Vigilância Sanitária e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs). “O recebimento dessas unidades do antídoto representa um avanço importante na segurança da nossa população. É uma medida estratégica que reforça nossa capacidade de resposta diante de casos de intoxicação por metanol”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.

