PRF apreende quase 8 kg de folha de coca em caminhão de transportadora em Cruzeiro do Sul
Produto de origem boliviana foi encontrado durante fiscalização na BR-364; motorista disse desconhecer carga irregular
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (14), em Cruzeiro do Sul, 7,7 quilos de folhas de coca transportadas irregularmente em um caminhão de uma empresa de logística. As folhas estavam distribuídas em 14 sacolas dentro de uma caixa de papelão, cuja embalagem indicava origem boliviana.
O veículo havia partido de Rio Branco e pernoitado no município de Tarauacá antes de seguir viagem. Questionado, o motorista declarou não saber da existência da mercadoria ilícita entre a carga.
A apreensão ocorreu durante patrulhamento de rotina na BR-364, quando a equipe da PRF abordou o caminhão e identificou a ausência de notas fiscais para parte das mercadorias. O veículo foi então conduzido à Receita Federal para conferência detalhada.
Na triagem, os agentes encontraram as sacolas contendo as folhas de coca. Após os procedimentos administrativos, o motorista e o caminhão foram liberados, enquanto o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para investigação.
Polícia Militar prende dupla de criminosos e apreende granada, armas e drogas no Taquari
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu dois homens e apreendeu uma granada de uso restrito, armas de fogo, munições, drogas e um colete balístico durante uma ação de uma guarnição do 2º Batalhão, na tarde desta sexta 14, no bairro Taquari, em Rio Branco. A ocorrência aconteceu em uma região marcada pela disputa territorial entre facções e usada como esconderijo de criminosos.
A equipe fazia patrulhamento em uma área isolada conhecida pela presença de uma facção criminosa local, quando observou um homem com volume evidente na cintura, compatível com arma de fogo. Ao notar a aproximação policial, ele se rendeu de imediato. O comandante da guarnição reconheceu o suspeito, já preso meses antes com arma de fogo e motocicleta roubada no Recanto dos Buritis.
Os militares avançaram no terreno e encontraram um segundo suspeito, que também se deitou no chão ao ver a equipe. Logo na entrada da residência usada pela dupla, havia uma espingarda calibre 36 carregada e uma caixa com sete cartuchos intactos. Com o primeiro detido, os policiais retiraram da cintura uma arma calibre 22, também municiada.
As buscas seguiram dentro do imóvel e revelaram mais material ilícito. No quarto, a equipe encontrou um colete balístico adulterado e quatro latas de tinta spray vermelha, cor usualmente usada por um grupo criminoso para pichar sinais de domínio.
Questionado, o homem admitiu que havia uma granada escondida na parte superior do quarto. Os policiais localizaram o artefato, uma granada de acionamento manual, com pino, de uso restrito, com alto potencial lesivo. Do lado de fora, dentro de uma palheira, foram encontrados 12 invólucros de skank e 12 invólucros de crack, prontos para venda, armazenados dentro de um pote vazio.
Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), junto ao material apreendido. Na unidade, consultas aos sistemas confirmaram que o segundo criminoso já possui registros por homicídio qualificado, roubo, tentativa de roubo, disparo de arma de fogo e furto. O outro, monitorado eletronicamente desde maio, cumpre pena por incêndio, crimes previstos na Lei de Armas, roubo majorado e receptação, além de responder a diversos boletins de ocorrência, totalizando condenação superior a 19 anos.
Adolescente de 13 anos sobrevivente de acidente e retorna para Sena Madureira
O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado
O adolescente Antônio Lucas, de 13 anos, único sobrevivente do grave acidente registrado em 25 de setembro, retornou a Sena Madureira na manhã desta sexta-feira, 14, após quase dois meses de tratamento intensivo em Rio Branco. O caso, que resultou na morte de dois jovens e abalou profundamente o município, ganha um novo capítulo com a volta do menino, que se tornou símbolo de força e superação.
Segundo o Yaconews, Lucas sofreu ferimentos severos, passou por diversos procedimentos médicos e precisou amputar uma das pernas devido às complicações provocadas pela colisão. Apesar do quadro considerado crítico, a equipe médica classificou sua recuperação como impressionante, destacando o empenho e a resistência demonstrados pelo adolescente ao longo de todo o processo.
O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado. De acordo com o pai, Lucas demonstrou coragem e determinação desde o início do tratamento, enfrentando cada etapa com maturidade e força admirável.
De volta ao município, ele segue agora sob os cuidados da família. Sua chegada tem emocionado vizinhos, amigos e moradores, que vêm manifestando apoio, solidariedade e esperança. O retorno do adolescente reforça o sentimento de união em Sena Madureira após a tragédia que marcou a cidade.
Polícia Militar prende quatro assaltantes e resgata motorista de aplicativo mantido refém após roubo no Segundo Distrito
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu quatro homens que, armados, haviam acabado de assaltar uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa e mantinham um motorista de aplicativo como refém, no bagageiro do próprio carro. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 13, e mobilizou equipes do Giro, além de guarnições do 1º e 2º Batalhões.
O grupo estava armado e utilizou o veículo roubado momentos antes no bairro Canaã. O carro foi avistado no ramal da Judia, onde os suspeitos ignoraram a ordem de parada dos policiais e o motorista tentou lançar o carro contra um policial do Giro. O acompanhamento começou ali e o grupo seguiu em alta velocidade até a Quarta Ponte, local em que uma equipe do 2º Batalhão já aguardava a passagem do veículo.
Na tentativa de interceptar a fuga, os policiais novamente foram alvo do carro conduzido pelos suspeitos. Um dos ocupantes ainda apontou uma arma na direção da guarnição, o que levou a equipe a realizar disparos para cessar a ameaça. Mesmo assim, o veículo continuou avançando e colocando em risco pedestres, motoristas e as equipes policiais.
Com apoio também do 1º Batalhão, o veículo foi finalmente contido no Terminal Urbano. Durante a abordagem, não foram encontradas armas de fogo, apenas duas facas, celulares e dinheiro. No bagageiro estava o motorista de aplicativo em estado de choque. Ele contou que, ao chegar ao endereço solicitado para a corrida, no Canaã, sob abraças, foi imediatamente rendido, agredido e colocado no compartimento traseiro.
Durante a perseguição, policiais do Giro viram quando um dos fugitivos abriu a porta e arremessou objetos para fora do carro. Na delegacia, um dos detidos confirmou ter jogado uma mochila usada no roubo à farmácia, registrada por câmeras de segurança. Os objetos não foram localizados após varredura no ramal.
Dois dos suspeitos apresentavam lesões, possivelmente causadas pelos disparos e/ou pela fuga em alta velocidade. O Samu foi acionado, realizou atendimento prévio e os levou ao Pronto Socorro. Um permaneceu internado, o outro recebeu atendimento e, em seguida, também foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla).
A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos. Todos os quatro envolvidos foram presos e apresentados às autoridades para os devidos encaminhamentos.
