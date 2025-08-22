PRF apreende quase 7 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira, 21, 6.950 maços de cigarros contrabandeados na BR-317, em Senador Guiomard (AC). A ação também resultou na prisão do motorista responsável pela carga.

Durante patrulhamento na rodovia, a equipe da PRF notou um veículo em alta velocidade com características suspeitas, como suspensão rebaixada e excesso de insulfilm. Ao ser abordado, os policiais encontraram 5.950 maços da marca POINT e 1.000 maços da marca PINE, todos de origem estrangeira.

O condutor, cujo nome não foi divulgado, informou que a mercadoria havia sido trazida da Bolívia. Diante da situação, ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

O veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde os procedimentos legais foram realizados.

