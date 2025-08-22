Geral
PRF apreende quase 7 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na quinta-feira, 21, 6.950 maços de cigarros contrabandeados na BR-317, em Senador Guiomard (AC). A ação também resultou na prisão do motorista responsável pela carga.
Durante patrulhamento na rodovia, a equipe da PRF notou um veículo em alta velocidade com características suspeitas, como suspensão rebaixada e excesso de insulfilm. Ao ser abordado, os policiais encontraram 5.950 maços da marca POINT e 1.000 maços da marca PINE, todos de origem estrangeira.
O condutor, cujo nome não foi divulgado, informou que a mercadoria havia sido trazida da Bolívia. Diante da situação, ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.
O veículo e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde os procedimentos legais foram realizados.
Governo federal prorroga atuação da Força Nacional no Acre por mais 90 dias
Portaria do Ministério da Justiça autoriza permanência de agentes até 25 de novembro para apoio em policiamento, perícia e combate a crimes na região; operação integra Plano Amazônia: Segurança e Soberania
O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União a portaria que prorroga por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Acre. Assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a medida autoriza a permanência dos agentes federais no estado entre 28 de agosto e 25 de novembro de 2025, em caráter episódico e planejado.
De acordo com a Portaria MJSP nº 1.006, os efetivos atuarão em conjunto com os órgãos de segurança locais em ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, com objetivo de preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio. O governo acreano fornecerá apoio logístico e infraestrutura complementar para as operações.
A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), estratégia federal para fortalecer a presença do Estado na região e combater crimes como tráfico de drogas, violência organizada e delitos ambientais. O número específico de agentes será definido pela Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Fugas de presídios do AC: 14 ainda seguem foragidos após dois meses; veja quem são
Primeira fuga do Complexo Penitenciário de Rio Branco ocorreu no dia 19 de junho. Um mês depois, seis detentos conseguiram fugir do mesmo presídio. No dia 17 deste mês, dois escaparam da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard
Por Hellen Monteiro
Em dois meses, três fugas foram registradas em penitenciárias do Acre.Quinze presos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco, em junho e julho e, no último domingo (17), dois detentos fugiram da Unidade Antônio Sérgio Silveira de Lima, de Senador Guiomard, no interior do estado.
Dos 17, apenas três foram recapturados desde então e 14 seguem foragidos.
A primeira fuga em massa no Complexo Penitenciário de Rio Branco ocorreu em 19 de junho, quando nove detentos conseguiram escapar. Em 19 de julho, a segunda fuga foi registrada no mesmo presídio, com mais seis fugitivos
A maioria deles é ligada a uma organização criminosa e tem ficha extensa.Contudo, essas penas podem ser aumentadas por conta da fuga. O Código Penal prevê detenção de seis meses a dois anos para fugitivos e a punição pode ser agravada de acordo com os meios empregados.
Arthur Carvalho Gomes, de 28 anos, e Natanael do Nascimento Salgueiro, de 25 anos, que fugiram no dia 19 de junho, já foram recapturados. Da segunda fuga, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) conseguiu recapturar apenas Ruan Carlos Souza da Silva.
Deste então, não houve novas recapturas. Segundo o Iapen-AC, todas as forças de segurança do estado permanecem mobilizadas para localizar os outros 14 fugitivos, incluindo os dois de Senador Guiomard.
O Iapen também informou que as buscas incluem o uso de veículos e aeronaves da segurança estadual, e que as equipes de inteligência tem contado com denúncias anônimas e investigações para encontrar vestígios dos detentos que escaparam.
Veja quem são os foragidos da primeira fuga que ainda não foram recapturados:
Carlos Vitor de Castro Cardoso
- Pena: 26 anos, quatro meses e oito dias.
- Crimes: Desobediência, receptação, roubo, porte ilegal de arma e organização criminosa.
- Data prevista para o término da pena: 13/09/2048.
Davi Castro de Souza
- Pena: 41 anos e um mês.
- Crimes: Furto, receptação, roubo, favorecimento, motim, porte ilegal de arma e organização criminosa.
- Data prevista para o término da pena: 21/06/2045.
Francisco Guimarães Santana
- Pena: 24 anos e três meses
- Crimes: Receptação, porte ilegal de arma e homicídio qualificado.
- Data prevista para o término da pena: 09/01/2047.
Geovane Costa Almeida
- Pena: 28 anos, dois meses e nove dias.
- Crimes: Roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.
- Data prevista para o término da pena: 13/01/2045.
Isaquiel Martins de Souza
- Pena: 61 anos, seis meses e um dia.
- Crimes: roubo, corrupção de menores, tráfico de drogas, homicídio e tráfico de drogas.
- Data prevista para o término da pena: 30/10/2065.
Johnatan Silva Magalhães
- Pena: 39 anos, três meses e oito dias.
- Crimes: roubo e tráfico de drogas.
- Data prevista para o término da pena: 07/05/2062.
Ozeias Paulo Germana Ferreira
- Pena: 105 anos, seis meses e 11 dias
- Crimes: furto, adulteração de identificação de veículo, falsa identidade, roubo e porte ilegal de arma.
- Data prevista para o término da pena: 27/07/2063.
Veja quem são os foragidos da segunda fuga que ainda não foram recapturados:
Antônio Eules de Souza Gama Borges
- Pena: Mais de 44 anos.
- Crimes: Homicídio.
Willian Pinheiro da Silva
O g1 pediu informações sobre Willian ao Iapen, e aguarda retorno.
Ryan Vieira de Oliveira
- Pena: mais de 31 anos de prisão
- Crime: Homicídio
Matlison Malzone Caetano de Freitas
- Pena: 52 anos de prisão, em regime inicial fechado.
- Crimes: Homicídio, duas tentativas de homicídio, constrangimento ilegal e por integrar organização criminosa.
Walison da Silva e Silva
A reportagem pediu informações sobre Walison ao Iapen, e aguarda retorno.
Veja quem são os foragidos da terceira fuga que ainda não foram recapturados:
Alyson Aparecido Gonçalves Florêncio
A reportagem pediu informações sobre o Alyson ao Iapen, e aguarda retorno.
Estevo Silva Freitas
A reportagem pediu informações sobre o Estevo ao Iapen, e aguarda retorno.
PF cumpre mandados de prisão, buscas e sequestro de mais de R$ 70 milhões contra associação criminosa no Acre
Associação especializada em grilagem, desmatamentos, queimadas e falsificações em terras públicas federais
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (22/8), a Operação Smoke II, segunda fase de investigação que apura crimes ambientais, fundiários e de falsificação documental relacionados à apropriação ilícita de terras públicas na Amazônia, no município de Boca do Acre/AM.
Estão sendo cumpridos 06 mandados de busca e apreensão, 01 mandado de prisão preventiva e ordens judiciais de sequestro de bens e valores que ultrapassam R$ 70 milhões, todos expedidos pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas.
As investigações apontam que o grupo criminoso, de forma estruturada e reiterada ao longo dos anos, promoveu o desmatamento de mais de 900 hectares de floresta nativa, seguido de queimadas ilegais para limpeza de áreas destinadas à exploração pecuária clandestina.
Paralelamente, o grupo atuava por meio de falsificação de documentos, inserção de informações falsas em sistemas oficiais, uso de interpostas pessoas (laranjas) e contratos simulados, com o objetivo de blindar os verdadeiros responsáveis, legitimar de forma fraudulenta a posse e dar aparência de regularidade à grilagem de terras públicas federais.
De acordo com as apurações, os investigados financiaram o desmatamento, arrendaram ilegalmente as áreas embargadas, introduziram rebanhos bovinos e construíram falsas cadeias documentais para se esquivar das penalidades administrativas e criminais.
As investigações revelaram uma associação criminosa reiterada, com atuação sofisticada e continuada ao longo dos anos, voltada a explorar economicamente a Amazônia em prejuízo da União e da sociedade.
