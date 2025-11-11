PRF apreende motocicleta com placa adulterada na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Durante ronda na BR-364, em Cruzeiro do Sul, na segunda-feira (10), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram uma motocicleta com placa adulterada. O homem identificado como proprietário do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Segundo a PRF, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando avistou uma moto de cor branca parada às margens da rodovia. Ao consultar o sistema, os policiais verificaram que os dados da placa não eram compatíveis com as informações originais do veículo.

Durante a inspeção, os agentes constataram que o chassi da motocicleta pertencia a outra placa. O proprietário informou aos policiais que havia comprado o veículo de um homem há cerca de dois anos e afirmou não saber da adulteração.

“Diante das informações obtidas, foi constatada ocorrência de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no artigo 311 do Código Penal”, informou a PRF.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde o proprietário foi ouvido e as providências legais foram adotadas.