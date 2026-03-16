Acre
PRF apreende mais de 74 quilos de skunk durante fiscalização na BR-317, no Acre
Droga era transportada em carro rebocado; suspeitos foram presos e encaminhados à Polícia Federal em Epitaciolândia
Uma ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de mais de 74 quilos de skunk durante fiscalização na BR-317, no município de Xapuri, no interior do Acre. A ocorrência foi registrada na tarde da última sexta-feira (13).
De acordo com a polícia, a equipe realizava fiscalização de rotina quando identificou um veículo Renault Sandero de cor preta que rebocava um Renault Clio branco. Durante a passagem por um redutor de velocidade, o dispositivo de reboque, conhecido como “cambão”, se soltou, obrigando os veículos a parar.
Após a situação, os policiais abordaram os automóveis. O condutor do veículo rebocado tentou seguir viagem e desobedeceu à ordem de parada, mas acabou sendo interceptado pela equipe.
Durante a abordagem, os agentes questionaram o motorista sobre o conteúdo de várias caixas no interior do carro. O suspeito informou que transportava entorpecentes e recebeu voz de prisão no local.
Na vistoria realizada no veículo rebocador, os policiais encontraram uma pistola de airsoft escondida no porta-luvas. O condutor assumiu a propriedade do objeto.
Ao todo, foram apreendidos 74,4 quilos de skunk, além de quatro aparelhos celulares e objetos pessoais. Os dois veículos utilizados na ação também foram apreendidos. O Renault Clio permaneceu na unidade operacional devido a problemas mecânicos e será removido posteriormente.
Diante da ocorrência, a Polícia Federal foi acionada para dar apoio no encaminhamento do caso.
Os suspeitos, a droga e os veículos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi realizado o registro do flagrante por tráfico de drogas.
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IRPF 2026: Receita Federal divulga calendário de restituição; veja
A Receita Federal divulgou, no Diário Oficial da União (DOU), as datas referentes ao valor a restituir do Imposto de Renda, exercício 2026, ano-base 2025. Os pagamentos serão realizados em quatro lotes, entre maio e agosto deste ano. Confira:
1º lote — 29 de maio de 2026
2º lote — 30 de junho de 2026
3º lote — 31 de julho de 2026
4º lote — 28 de agosto de 2026
Segundo a Receita Federal, as restituições serão disponibilizadas ao contribuinte pela ordem de entrega das declarações.
Terão prioridade na restituição pessoas com mais de 80 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves, professores e, posteriormente, quem usar a declaração pré-preenchida ou optar por recebê-la via Pix.
Datas e regras
A Receita Federal divulgou, ainda, as regras para o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2026. O prazo para enviar a declaração se inicia em 23 de março e termina às 23h59 de 29 de maio.
Quem não entregar ou atrasar a entrega dos documentos ao Fisco terá de pagar multa mínima de R$ 165,74 ou, no valor máximo, equivalente a 20% do Imposto sobre a Renda devido.
O cronograma de pagamento dos lotes de restituição começa em 29 de maio e vai até 28 de agosto, sendo pagos em quatro lotes.
O contribuinte já pode ir organizando os documentos para prestar as contas com o Leão, sobretudo os que comprovam a renda. Inclusive, o prazo para as empresas realizarem o informe de rendimentos referente ao ano-calendário 2025 venceu no último dia 27.
Em 2025, foram entregues milhões de declarações do IR dentro do prazo, o que representou aumento de % em relação ao número de 2024.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
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Acre está entre os dez estados do país com maior crescimento real do PIB em três décadas, aponta estudo
O estudo Crescimento Econômico Real nos Estados do Brasil (1995-2025) coloca o Acre entre os dez estados que mais se destacaram na evolução do Produto Interno Bruto (PIB) ao longo de três décadas. De acordo com o levantamento, o estado ocupa a décima posição, com um aumento acumulado de 327%. Os dados foram divulgados pela plataforma O Brasil Em Mapas que realiza pesquisa e analisa dados socioeconômicos, por meio de mapas, infográficos e análises territoriais aprofundadas, oferecendo subsídios para a formulação de políticas públicas e para a tomada de decisões estratégicas nos setores público e privado.
No mesmo período (1995–2025), o PIB real brasileiro cresceu 222%, mas em ritmos bastante distintos entre regiões e unidades da federação. O Centro-Oeste (408%) e o Norte (354%) lideram as altas, impulsionados pela expansão do agronegócio e da fronteira agrícola, destaca o estudo.
As três décadas analisadas abrangem desde a consolidação do Plano Real até os desdobramentos mais recentes da economia pós-pandemia, passando por ciclos de crescimento, crises internas e externas, transformações estruturais e mudanças no regime de política econômica.
Para o governador Gladson Camelí, o resultado consolida o trabalho desenvolvido desde 2019 para alavancar a economia acreana por meio de políticas que favorecem o crescimento econômico do estado.
“A nossa economia vem crescendo gradativamente. O resultado do boletim comprova isso. Temos gerado emprego e renda e investimos naquilo que tem dado retorno: as pessoas. Com a colaboração de cada acreano e cada acreana, conseguimos chegar a esse resultado expressivo, colocando, como eu sempre digo, o nosso estado em destaque”, afirmou.
Exportações do Acre crescem 12%
O Acre fechou o ano de 2025 com um saldo de exportações de US$ 98,9 milhões, um patamar nunca antes alcançado, representando crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços apontam que a balança comercial terminou 2025 com um superávit de US$ 93,7 milhões.
O resultado é o maior já registrado desde 2015, tanto em saldo quanto em volume de exportações. O titular da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanípal Mesquita, avalia o fortalecimento das exportações como uma continuidade das conquistas obtidas nos últimos anos.
Desde 2024, as exportações de carne bovina e suína têm registrado aumento significativo, representando 27,9% e 16,8% das movimentações, respectivamente. A soja também apresentou crescimento expressivo, com alta de 200,6%.
“De dois anos para cá, com a entrada da proteína animal no mercado peruano, já tínhamos a perspectiva de ampliar o volume das exportações. Isso vem acontecendo ano após ano, graças ao incentivo fiscal do governo estadual às indústrias exportadoras e aos investimentos das empresas, especialmente as de proteína animal, para expandir sua produção. A cada ano, elas ampliam seu potencial produtivo e, consequentemente, as exportações aumentam. Esse crescimento prosseguirá gradualmente”, afirma Mesquita.
O Acre fortalecido lá fora
Um dos principais marcos desse avanço foi o reconhecimento internacional do Acre como zona livre de febre aftosa sem vacinação, obtido em 2021. A certificação, concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), ampliou o acesso da carne bovina acreana aos mercados internacionais e impulsionou a cadeia produtiva da proteína animal.
“O Acre foi um dos primeiros estados a alcançar essa conquista. Graças à qualidade da nossa proteína, o estado tem sido procurado por diversos países interessados em adquirir nossos produtos. Esse fator, aliado à certificação internacional, ampliou as oportunidades da proteína animal acreana para vários mercados”, reforça.
O próximo desafio é consolidar relações comerciais com Chile e Malásia.
Para o secretário, os resultados também refletem uma política de promoção internacional do estado, com participação em eventos como o Lide Brazil Investment Forum, em Nova York: “A equipe de governo – Seict, Secretaria de Turismo (Sete) e pela Agência de Negócios do Acre (Anac) -, junto a instituições empresariais, tem realizado missões, apoiado empresários e promovido negócios em feiras internacionais. Isso encoraja os empreendedores locais, que passam a explorar e alcançar novos mercados”.
Segundo Mesquita, o desempenho das exportações fortalece o ambiente de negócios e estimula a atração de investimentos externos e internos.
“Fortalece a economia, contribui para a produção e garante renda ao homem do campo. A indústria de proteína animal, grande exportadora, impulsiona a produção agrícola e gera receita para produtores de soja, milho, frutas e criadores familiares. O crescimento das exportações fortalece o emprego e amplia as oportunidades de renda. Por isso, precisamos seguir incentivando e ampliando o apoio ao comércio exterior do Acre”, afirmou.
O gestor destacou ainda o protagonismo dos produtores, que têm liberdade para produzir em um ambiente favorável, com apoio ao licenciamento. “Com a iniciativa dos produtores, nosso clima e condições, além do licenciamento ambiental funcional, foi possível ampliar a produção agrícola de soja e milho e retomar os manejos florestais, que abastecem a indústria madeireira. Esses fatores ativaram dois grandes setores: o agronegócio comercial e o setor florestal exportador”, relatou.
Atrair investimentos
A integração entre os setores agroflorestal e de proteína animal tem reduzido custos e impulsionado a pecuária e a indústria frigorífica.
“A estratégia do governo para atrair novos negócios se pauta em duas frentes: a inserção geopolítica do Acre, preparando o estado para atuar como elo entre o Brasil, o Pacífico, a Ásia e os países andinos; e a atração de investimentos, especialmente por meio das zonas de processamento de exportação (ZPEs)”, destacou Mesquita.
O governo trabalha para reativar a ZPE após mudanças na legislação, com capacidade para abrigar mais de cem indústrias. Missões já foram realizadas na Rússia, no Peru e na Bolívia para atrair novos investimentos.
Além disso, o Estado tem fortalecido a cultura de comércio exterior entre os empresários acreanos. “A ideia é credenciar o empresariado local, ensinando como importar e exportar, seja para vender no Brasil ou para conquistar mercados internacionais”, explicou Mesquita.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Governo do Acre leva internet via satélite às comunidades rurais do Rio Valparaíso e amplia inclusão digital no Juruá
Fortalecendo o acesso à tecnologia e promovendo a inclusão digital nas áreas mais afastadas do interior do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com o gabinete da deputada estadual Antonia Sales e com o apoio da Associação de Seringueiros e Agricultores da região (Asal), realizou neste domingo, 15, a entrega de antenas de internet via satélite (Starlink) a comunidades rurais da região do Rio Valparaíso, em Cruzeiro do Sul.
O titular da Seict, Assurbaníbal Mesquita, ressaltou que a iniciativa marca um avanço significativo na ampliação do acesso à internet na região amazônica. “A conectividade é hoje uma ferramenta essencial para o desenvolvimento das comunidades. Com a chegada da internet via satélite nessas localidades, estamos garantindo acesso à educação digital, à informação, à saúde remota e a novas oportunidades econômicas. Esse é um compromisso do governo do Estado em levar tecnologia e inclusão para todos os acreanos, independentemente da distância”, afirmou.
Para Alcyr Costa, coordenador da Seict em Cruzeiro do Sul, é um avanço significativo para a inclusão digital das comunidades rurais: “Sabemos das dificuldades enfrentadas por quem vive em áreas mais isoladas. A chegada da internet representa uma mudança real na vida dessas famílias. Com acesso à conectividade, as comunidades passam a ter novas possibilidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento”, avaliou.
De acordo com a deputada estadual Antônia Sales, a parceria entre as instituições foi fundamental para que a ação chegasse às comunidades do Rio Valparaíso.
“Essa é uma conquista muito importante para as famílias dessas comunidades. A internet abre portas para o conhecimento, fortalece a educação das crianças e aproxima as pessoas do mundo. Fico muito feliz em poder contribuir para que essa realidade chegue a quem vive nas regiões mais distantes do nosso estado”, disse.
Morador da comunidade Terra Firme de Baixo e presidente da Asal, Arnoldo Andrade ressaltou que a parceria fortalece o trabalho desenvolvido com as comunidades locais: “Para nós é um momento muito especial. A internet vai ajudar nossos filhos nos estudos, vai facilitar a comunicação e trazer mais conhecimento para todos. É algo que vai melhorar muito a vida da nossa comunidade”, ressaltou.
Diversas comunidades foram contempladas com a instalação das antenas, entre elas Jucá, Queimada, Tartaruga, Terra Firme de Baixo (Centro e próximo à igreja), Terra Firme de Cima (Leonilde, Lago dos Izidório, Patoazinho e Três Bocas), ampliando significativamente o acesso à conectividade na região do Rio Valparaíso.
Comunidade agradece
Entre os moradores beneficiados, a expectativa é grande para a chegada da tecnologia. A estudante Maria Laisa Amorim, moradora da comunidade Terra Firme de Baixo, acredita que a internet vai facilitar principalmente a educação das crianças e jovens da região: “Atualmente, a educação apresenta grandes vantagens. O acesso à informação e à pesquisa é amplo, embora demande investimentos. Contudo, as opções de pagamento são mais flexíveis, e a necessidade de deslocamento físico para aquisição de bens diminuiu consideravelmente. No campo educacional, a pesquisa e a modalidade de ensino a distância expandiram as possibilidades. Em suma, o cenário atual é bastante favorável”.
Já o morador José Wilson, da comunidade Jucá, destacou que a conectividade também poderá auxiliar no acesso a informações e serviços. “A internet é muito importante para nós, principalmente na educação. Com ela podemos pesquisar, estudar e até fazer faculdade à distância. Também facilita pagamentos e compras, evitando que a gente precise ir até a cidade e ter gastos maiores. É um benefício muito grande para a comunidade”, afirmou.
Para Jadson Oliveira, outro morador que será beneficiado, a chegada da internet trará inúmeros benefícios, principalmente no fortalecimento e na facilidade da comunicação.
“A internet também aprimora a comunicação entre as comunidades do Rio Valparaíso e facilita diversos aspectos do dia a dia. Com a conectividade, a necessidade de deslocamento até a cidade de Cruzeiro do Sul é reduzida, já que muitas atividades podem ser realizadas de forma online, como compras, pagamentos e até mesmo a busca por orientações na área da saúde, algo que antes não era possível”, observou.
A cerimônia de entrega das antenas se deu na comunidade Tartaruga, localizada na região do Rio Valparaíso, reunindo autoridades, lideranças comunitárias e moradores das comunidades beneficiadas. A iniciativa representa um avanço importante para a região, ao criar melhores condições de acesso à informação, fortalecer a comunicação e ampliar oportunidades de educação, trabalho e desenvolvimento para as famílias que vivem nas áreas rurais.
Compromisso com o desenvolvimento
A diretora do Gabinete do Governador em Cruzeiro do Sul, Raquel Batista, destacou que os investimentos fazem parte do compromisso de fortalecer os serviços públicos em todas as regiões do estado.
“A iniciativa original partiu do próprio governador Gladson Camelí. Hoje, foram beneficiadas algumas comunidades, totalizando 30 famílias. Em dias anteriores, outras comunidades também foram contempladas, por meio de emendas parlamentares dos deputados Zezinho Barbary e Pedro Longo. Adicionalmente, contamos com o apoio da deputada Antônia Sales”, afirmou.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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