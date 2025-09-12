Geral
PRF apreende mais de 60kg de cocaína que saiu do Acre rumo a Rondônia e detido tinha mandado de prisão em aberto
Um dos conduzidos responderá também pelo delito de usurpação de função pública
A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu 62 tabletes de pasta base de cocaína, nesta sexta-feira (12), durante fiscalização na BR 364, km 759, em Porto Velho. A droga, que vinha do Acre, era transportada em um veículo de passeio e tinha como destino o município de Porto Velho/RO.
No início da abordagem, a equipe policial constatou um mandando de prisão em aberto em desfavor do passageiro. Aprofundadas as buscas no veículo, foram encontradas, dentro do porta-malas, quatro caixas lacradas, contendo o material entorpecente. Os ocupantes apresentaram versões contraditórias a respeito da droga e um dos detidos, inclusive, tentou, infrutiferamente, valer-se de antiga identificação funcional.
Os homens, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal, sob o enquadramento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O passageiro, que possuía em seu desfavor o mandado de prisão, será investigado também pelo crime de usurpação de função pública.
Acreano morre em Porto Velho aos 47 anos após suspeita de parada cardiorrespiratória
Francisco Alves das Chagas foi encontrado sem vida próximo ao alojamento onde estava hospedado, no bairro Nova Esperança
Um homem identificado como Francisco Alves das Chagas, de 47 anos, natural do Acre, morreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12), em Porto Velho (RO). O caso ocorreu na Rua Pernambuco, bairro Nova Esperança, zona Norte da capital rondoniense.
Francisco estava trabalhando em uma obra na região do aeroporto e foi encontrado sem vida às margens da via, próximo ao alojamento onde se hospedava.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico constatou o óbito no local, sem sinais aparentes de violência. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e a principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por uma parada cardiorrespiratória.
Em Xapuri, bombeiros controlam princípio de incêndio em transformador
Na noite de quinta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter um princípio de incêndio em um transformador localizado na Rua Coronel Brandão, no município de Xapuri.
De acordo com a corporação, após o desligamento da rede elétrica pela empresa Energisa, os militares utilizaram a técnica de pacotes de água para resfriar o equipamento, conseguindo controlar a situação de forma rápida e segura.
A ação evitou que o fogo se alastrasse, garantindo a segurança da comunidade.
“Mais uma vez, o trabalho conjunto e a resposta imediata mostraram a importância da prevenção e da pronta resposta em ocorrências dessa natureza”, destacou a equipe dos bombeiros.
Publicado novo edital que suspende o direito de dirigir de motoristas no Acre
O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) publicou nesta quinta-feira, 12, o Edital nº 39/2025, que notifica condutores sobre a instauração de processos administrativos para suspensão do direito de dirigir.
De acordo com o órgão, as notificações foram emitidas após insucesso nas tentativas de comunicação via correspondência. Os motoristas listados no edital terão 30 dias, a contar da data de publicação, para apresentar defesa escrita contra a penalidade.
As defesas podem ser protocoladas na Divisão de Suspensão e Cassação de CNH (DSC), localizada na Avenida Estrada Dias Martins, nº 894, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco. Também há possibilidade de apresentação nas Ciretrans em seus respectivos horários e datas de atendimento.
O Detran ressalta que, caso a defesa não seja apresentada, não seja aceita ou não, seja acolhida, a penalidade poderá ser aplicada com base em decisão fundamentada, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Nesses casos, o julgamento ocorrerá à revelia do condutor.
