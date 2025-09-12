PRF apreende mais de 60kg de cocaína que saiu do Acre rumo a Rondônia e detido tinha mandado de prisão em aberto

Um dos conduzidos responderá também pelo delito de usurpação de função pública

A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu 62 tabletes de pasta base de cocaína, nesta sexta-feira (12), durante fiscalização na BR 364, km 759, em Porto Velho. A droga, que vinha do Acre, era transportada em um veículo de passeio e tinha como destino o município de Porto Velho/RO.

No início da abordagem, a equipe policial constatou um mandando de prisão em aberto em desfavor do passageiro. Aprofundadas as buscas no veículo, foram encontradas, dentro do porta-malas, quatro caixas lacradas, contendo o material entorpecente. Os ocupantes apresentaram versões contraditórias a respeito da droga e um dos detidos, inclusive, tentou, infrutiferamente, valer-se de antiga identificação funcional.

Os homens, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal, sob o enquadramento nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O passageiro, que possuía em seu desfavor o mandado de prisão, será investigado também pelo crime de usurpação de função pública.

Com informações da PRF

