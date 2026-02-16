PRF apreende mais de 6 quilos de cocaína em ônibus na BR-364, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 6,15 quilos de drogas na noite de sábado (14), durante fiscalização conjunta com o Canil do CP Cães da Polícia Militar do Acre (PMAC). A ação ocorreu por volta das 21h30, no km 683 da BR-364, em Cruzeiro do Sul, durante comando de fiscalização estática em um ônibus interestadual.

Segundo a PRF, os passageiros desembarcaram com as bagagens de mão para inspeção, com auxílio de cão farejador. Durante a verificação, os agentes identificaram uma mochila que permaneceu no interior do veículo. O animal indicou a presença de entorpecentes e, diante do peso incomum, a equipe realizou a abertura da bagagem.

No interior da mochila foram encontrados quatro tabletes de pasta-base de cocaína e dois tabletes de cloridrato de cocaína. Teste preliminar confirmou que o material se tratava de substância análoga à cocaína. Uma adolescente de 16 anos apresentou-se como proprietária da droga.

Ainda conforme a PRF, o homem que viajava ao lado da menor afirmou inicialmente que estava sozinho, mas entrou em contradição. Após apuração no local, os policiais constataram que os dois mantinham relacionamento e que transportariam o entorpecente até o município de Tarauacá.

Ao todo, foram apreendidos 4,1 kg de pasta-base de cocaína, 2,05 kg de cloridrato de cocaína, um aparelho celular e duas mochilas com pertences pessoais. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul para os procedimentos cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado, e a adolescente foi conduzida separadamente, sem o uso de algemas, conforme os protocolos legais.