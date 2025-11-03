PRF apreende mais de 20 kg de cocaína e cumpre mandado de prisão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre registrou, durante o final de semana, três ocorrências de destaque que demonstram a efetividade das ações de fiscalização e policiamento nas rodovias federais do Acre. As situações envolveram apreensão de drogas, porte irregular de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão, em diferentes municípios acreanos.

Na manhã de sexta-feira (31), uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 97 da BR-317, quando recebeu informações de um caminhoneiro sobre a movimentação suspeita de um homem portando duas mochilas na zona rural. Os policiais se deslocaram até o local e avistaram o indivíduo, que, ao notar a presença da viatura, abandonou as mochilas e fugiu em meio à vegetação, não sendo mais localizado.

Durante a verificação, os agentes encontraram 20 tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 20,1 quilos de cocaína — sendo 5,1 kg de cloridrato e 15,04 kg de pasta base. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.

No sábado (1º), por volta das 10h30, uma equipe da PRF abordou uma caminhonete Ford Rangerno km 752 da BR-364, em Cruzeiro do Sul. Durante a entrevista, o condutor informou possuir uma arma de fogo no veículo. Os policiais localizaram uma espingarda calibre 36, desmontada e desmuniciada, além de 51 munições. O registro da arma estava em nome do pai do motorista, o que configurou porte irregular.

O condutor e sua acompanhante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde a ocorrência foi apresentada. Ainda no sábado à noite, por volta das 21h, no município de Xapuri, a PRF abordou um veículo Fiat Strada e, após consultas nos sistemas, constatou-se que o passageiro possuía mandado de prisão civil em aberto por inadimplência de pensão alimentícia, expedido pela Vara Cível de Tarauacá (TJAC). O homem foi detido sem necessidade de uso de algemas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para os devidos trâmites legais. As ações registradas ao longo do final de semana reforçam o compromisso da Polícia Rodoviária Federal em atuar de forma integrada e permanente no combate ao crime e na garantia da segurança pública em todo o território acreano.

