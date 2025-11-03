Flash
PRF apreende mais de 20 kg de cocaína e cumpre mandado de prisão
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre registrou, durante o final de semana, três ocorrências de destaque que demonstram a efetividade das ações de fiscalização e policiamento nas rodovias federais do Acre. As situações envolveram apreensão de drogas, porte irregular de arma de fogo e cumprimento de mandado de prisão, em diferentes municípios acreanos.
Na manhã de sexta-feira (31), uma equipe da PRF realizava fiscalização de rotina no km 97 da BR-317, quando recebeu informações de um caminhoneiro sobre a movimentação suspeita de um homem portando duas mochilas na zona rural. Os policiais se deslocaram até o local e avistaram o indivíduo, que, ao notar a presença da viatura, abandonou as mochilas e fugiu em meio à vegetação, não sendo mais localizado.
Durante a verificação, os agentes encontraram 20 tabletes de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 20,1 quilos de cocaína — sendo 5,1 kg de cloridrato e 15,04 kg de pasta base. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard para os procedimentos cabíveis.
O condutor e sua acompanhante foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde a ocorrência foi apresentada.
Ainda no sábado à noite, por volta das 21h, no município de Xapuri, a PRF abordou um veículo Fiat Strada e, após consultas nos sistemas, constatou-se que o passageiro possuía mandado de prisão civil em aberto por inadimplência de pensão alimentícia, expedido pela Vara Cível de Tarauacá (TJAC). O homem foi detido sem necessidade de uso de algemas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para os devidos trâmites legais.
As ações registradas ao longo do final de semana reforçam o compromisso da Polícia Rodoviária Federal em atuar de forma integrada e permanente no combate ao crime e na garantia da segurança pública em todo o território acreano.
Reportagem da Record tenta reabrir caso em que pais acusam polícia de executar filhos em Brasiléia
Caso de 2020, que envolveu confronto com o Gefron e resultou na morte de dois jovens, foi encerrado pela Justiça acreana
Uma reportagem exibida neste domingo (2) pela TV Record voltou a destacar um caso ocorrido em outubro de 2020, em Brasiléia, quando dois jovens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma ação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), força mantida pelo Governo Federal para o combate ao crime na região de fronteira.
Na época, os policiais foram ao bairro José Peixoto, localizado atrás do Hospital Regional Raimundo Chaar, para verificar uma denúncia de perturbação ao sossego. A equipe, que usava um carro descaracterizado, teria sido recebida a tiros por suspeitos armados, reagindo em seguida. No confronto, quatro pessoas foram baleadas — Álvaro Praxedes Santana (16) e Vicente Ferreira dos Santos (19) não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.
Outros dois jovens também foram atingidos: um deles ficou em estado grave, e o outro, de 14 anos, sobreviveu após ser ferido na barriga. Após a operação, a polícia apreendeu um revólver, maconha, folhas de coca, rádio comunicador, fogos de artifício e spray, materiais supostamente usados por facções para demarcar território.
O caso foi encerrado pela Justiça com o aval do Ministério Público do Acre, que considerou a ação policial legítima. No entanto, os pais das vítimas contestaram a versão oficial, alegando que os filhos foram executados, e contrataram um perito criminal aposentado que apontou possíveis contradições nos laudos apresentados.
Na reportagem da Record, nenhum representante da Secretaria de Segurança Pública ou da Polícia Militar do Acre foi ouvido. Até o momento, não houve manifestação oficial sobre a tentativa de reabertura do debate.
Após a exibição da matéria, vídeos circularam nas redes sociais mostrando supostos membros de facções soltando fogos de artifício em homenagem às vítimas, conhecidas pelos apelidos “Problemático” e “Forasteiro”. Em uma das gravações antigas, Vicente aparece armado e usando um rádio comunicador, semelhante ao apreendido na operação.
Relembre o caso abaixo:
Confronto entre policiais do Gefron e faccionados na madrugada registra dois óbitos e dois feridos
Acre tem o terceiro maior custo do país para tirar a Carteira Nacional de Habilitação, aponta Ministério dos Transportes
Estado fica atrás apenas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ranking nacional de valores cobrados por autoescolas
De acordo com dados divulgados pelo Ministério dos Transportes, o Acre ocupa a terceira posição entre os estados com o maior custo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Brasil. Os gastos com o curso de formação de condutores nas autoescolas acreanas chegam a 84,5%, ficando atrás apenas de Santa Catarina (87,3%) e Rio Grande do Sul (86,2%).
As informações foram apresentadas esta semana pelo ministro Renan Filho ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), e a líderes partidários, durante reunião em Brasília.
Logo após o Acre, aparecem Bahia (84,2%), Pernambuco (84,0%), Tocantins (83,3%), Goiás (83,2%) e Rio Grande do Norte (81,6%). Já os menores custos foram registrados na Paraíba (61,7%), Rondônia (63,9%) e Espírito Santo (64,8%).
O levantamento considera a média percentual de despesas relacionadas à formação de condutores, incluindo taxas, aulas teóricas e práticas, exames e custos administrativos das autoescolas.
Com isso, o Acre consolida-se entre os estados com maior impacto financeiro para novos motoristas, reforçando o debate sobre a necessidade de políticas que tornem o acesso à habilitação mais acessível em regiões com menor poder aquisitivo.
Deputado Tadeu Hassem defende atualização do Plano de Utilização da Resex em audiência pública no Alto Acre
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) participou neste sábado (1º) da Audiência Pública do Povo da Reserva, realizada na Quadra da Praça da Juventude, em Epitaciolândia, reunindo moradores e lideranças de Brasiléia, Xapuri, Capixaba, Sena Madureira, Assis Brasil e Rio Branco.
O evento foi promovido pela AMOPREB — Associação dos Moradores e Produtores Rurais de Epitaciolândia e Brasiléia, por meio de sua diretoria, sob a condução do presidente Romário Moraes. A decisão de realizar a audiência partiu da última assembleia geral da entidade, realizada no mês passado, e buscou dar voz às principais demandas das comunidades da Reserva Extrativista Chico Mendes.
Durante o encontro, os moradores reforçaram a necessidade urgente de atualização do Plano de Utilização da Reserva, documento que, por lei, deveria ser revisado a cada três anos, mas que não é atualizado desde 2008. O plano define as regras e diretrizes para o uso sustentável dos recursos naturais e para o desenvolvimento econômico e social das famílias que vivem na floresta.
“É inadmissível que um instrumento tão importante para a vida de milhares de famílias da Reserva Chico Mendes esteja defasado há mais de 15 anos. Precisamos garantir segurança jurídica, dignidade e condições reais de desenvolvimento sustentável para quem vive e trabalha na floresta”, afirmou o deputado Tadeu Hassem.
O parlamentar destacou ainda que a Assembleia Legislativa do Acre tem acompanhado o tema de perto e já realizou uma audiência pública para debater os embargos, a regularização fundiária e ambiental nas áreas atingidas. “Nosso mandato continuará sendo uma ponte entre o produtor, o morador da floresta e o poder público. A atualização do plano é um passo essencial para destravar o Acre produtivo e sustentável que todos queremos”, completou.
Também estiveram presentes representantes do ICMBio, o deputado federal Coronel Ulysses, além de lideranças comunitárias e representantes de órgãos municipais e estaduais.
A audiência reforçou a união das comunidades extrativistas e o compromisso das autoridades em buscar soluções concretas para promover justiça, dignidade e melhores condições de vida aos moradores da reserva.
