PRF apreende mais de 10 mil maços de cigarros contrabandeados da Bolívia

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen/AC) divulgaram nesta sexta-feira, 14, o resultado e a classificação preliminar da 1ª e 2ª fases do concurso público para os cargos de Agente de Polícia Penal e Técnicos Administrativos. Os editais nº 054 e 055 trazem as informações detalhadas sobre o processo seletivo, que visa preencher vagas no Iapen e na polícia penal do Acre.

Conforme o Edital nº 054/SEAD/Iapen, o resultado preliminar da 1ª e 2ª fases para o cargo de Agente de Polícia Penal foi divulgado, listando os candidatos por ordem de classificação, com base em suas notas. Já o Edital nº 055 traz o resultado preliminar para os cargos de Técnicos Administrativos.

Os candidatos aprovados nas primeiras fases serão convocados para o Curso de Formação, etapa eliminatória sob responsabilidade da Polícia Penal. O número de convocados será de até cinco vezes o total de vagas ofertadas no edital.

Os candidatos que desejarem interpor recursos contra o resultado e a classificação preliminar terão um prazo de dois dias para fazê-lo. O período para envio de recursos será das 8h do dia 17 de fevereiro até às 15h do dia 18 de fevereiro de 2025.

Os recursos devem ser encaminhados exclusivamente por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no endereço eletrônico.

O resultado da análise dos recursos será divulgado posteriormente no mesmo site, na seção “Resultados”.

Os candidatos podem obter informações adicionais sobre o concurso público consultando o Edital nº 001/2023 e seus anexos, disponíveis no site do IBFC. Em caso de dúvidas, o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) do IBFC está disponível pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, ou pelo site oficial do instituto.

Vale ressaltar que todos os horários mencionados nos editais seguem o horário local de Rio Branco, capital do Acre.

Para mais detalhes, os interessados devem acessar os editais completos no Diário Oficial do Estado do Acre ou no site do IBFC.

