PRF apreende mais 4 mil maços de cigarros e soma 12.500 em menos de 24 horas no Acre

Estado é o 3º da Região Norte em número de contribuintes; Corecon orienta sobre declaração de filhos por casais separados

Com Atual

A Receita Federal estima receber 522.931 declarações do Imposto de Renda no Amazonas até o final do prazo, no dia 31 de maio. Nesta quarta-feira (26), a Receita informou que foram entregues 3.997.265 declarações no Brasil.

Na Região Norte, o Amazonas fica atrás somente dos estados do Pará (1.002.951) e do Maranhão (677.862) em número de contribuintes aptos a declarar rendimentos relativos a 2024.

A economista Michele Aracaty, presidente do Corecon AM/RR (Conselho Regional de Economia), alerta os casais separados que tenham filhos e que vão fazer a declaração. “É importante observar que o mesmo filho não pode constar como dependente na declaração dos dois. Tem que escolher um. O ideal é que, quem tem a guarda do filho, quem recebe a pensão, faça a declaração. Geralmente, o pai paga e a mãe recebe em benefício do filho. Neste caso, a mãe deve declarar. Essa questão deve ser comprovada. Portanto, o pai precisa declarar que ele paga a pensão e a mãe deve declarar que recebe”, explica a economista.

A restituição será idêntica a do ano passado, em cinco lotes, entre 30 de maio e 30 de setembro.

Tabela do Imposto de Renda mensal Alerta para casais separados A economista Michele Aracaty, presidente do Corecon AM/RR, faz um alerta importante para casais divorciados ou separados que tenham filhos: “O mesmo filho não pode ser declarado como dependente pelos dois. Quem tem a guarda e recebe a pensão deve incluir a criança na declaração”, explica.

O pai, que paga a pensão, deve declarar o valor como despesa dedutível;

A mãe, que recebe os recursos, precisa informar o valor como renda tributável;

A situação precisa ser comprovada em caso de fiscalização. Restituição em cinco lotes O cronograma de restituição do IR 2024 será igual ao do ano passado, com cinco lotes entre 30 de maio e 30 de setembro. Quem entregar a declaração até 31 de maio e não tiver pendências tem prioridade no recebimento.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários