PRF apreende dois veículos com produtos contrabandeados da Bolívia em Plácido de Castro

Ação na BR-364 e AC-475 resultou na apreensão de mercadorias de origem estrangeira sem documentação fiscal; condutores foram encaminhados à delegacia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois veículos que transportavam produtos contrabandeados no município de Plácido de Castro, no Acre. As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas na BR-364 e na AC-475, como parte do trabalho de combate a crimes transfronteiriços na região.

As equipes da PRF receberam uma denúncia anônima sobre veículos transportando mercadorias de origem estrangeira provenientes da Vila Evo Morales, na Bolívia. Durante o patrulhamento, os policiais identificaram dois automóveis com características compatíveis com a denúncia e procederam com a abordagem.

No interior dos veículos foram encontrados diversos produtos contrabandeados, sem qualquer documentação fiscal ou comprovação de origem regular. Os condutores, os veículos e as mercadorias apreendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro para os devidos procedimentos legais.

A operação reforça o compromisso da PRF no combate ao contrabando e descaminho na região de fronteira, atuando na proteção da economia nacional e no fortalecimento da segurança nas rodovias acreanas.

Relacionado

Comentários