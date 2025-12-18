PRF apreende celulares, patinetes e medicamentos ilegais em caminhão na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Carga com produtos eletrônicos e remédios estrangeiros foi interceptada em fiscalização de rotina; motorista responderá por descaminho e contrabando

Um grande carregamento de mercadorias irregulares foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quarta-feira (17), no km 729 da BR-364, em Cruzeiro do Sul, Acre. A carga, divulgada nesta quinta (18), continha centenas de produtos eletrônicos de origem estrangeira — como celulares e fones de ouvido —, patinetes e medicamentos sem documentação fiscal ou autorização sanitária.

Entre os remédios apreendidos estavam substâncias como tirzepatida e retratutide, transportadas em caixa de isopor sem refrigeração adequada. Segundo a PRF, a carga tinha como destino a comercialização irregular, caracterizando os crimes de descaminho (sonegação de impostos) e contrabando.

Segundo a PRF, as mercadorias tinham como destino a comercialização e estavam sendo transportadas com o objetivo de burlar o pagamento de impostos, caracterizando o crime de descaminho. No caso dos medicamentos, por se tratarem de produtos estrangeiros sem nota fiscal e sem autorização dos órgãos competentes, também ficou configurado o crime de contrabando.

Por se tratar de crimes de competência federal, todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Federal em Cruzeiro do Sul, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis. A apreensão ocorreu no km 729 da rodovia, durante operação de rotina.

