PRF apreende armas e prende dois homens durante abordagem na BR-364

Um dos suspeitos tinha mandado de prisão em aberto; documentos, celulares e dinheiro também foram apreendidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas armas de fogo e prendeu dois indivíduos no último domingo (2), durante uma abordagem de rotina no km 115 da BR-364, em Rio Branco. A ação ocorreu no período da tarde, quando os agentes interceptaram um veículo de passageiros para fiscalização.

Durante a inspeção, os policiais encontraram uma arma de fabricação artesanal dentro de uma sacola no interior do carro. Já sob o banco do motorista, foi localizada uma pistola calibre 9mm. Diante do flagrante de posse ilegal de arma de fogo, os ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes da capital acreana.

Ao chegarem à unidade policial, os agentes constataram que um dos presos possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça. Com isso, além do crime de posse ilegal de arma, ele também foi autuado pelo novo crime.

Além das armas de fogo, a PRF apreendeu documentos pessoais, dois celulares e R$ 682 em espécie, que estavam com os suspeitos. Todo o material foi entregue à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos cabíveis.