PRF apreende arma artesanal durante fiscalização na BR-364

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão, prendeu uma mulher por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 7, no bairro Benfica.

Durante patrulhamento ostensivo pelo Ramal Benfica, uma guarnição de Força Tática recebeu denúncia via Copom de que um suspeito estaria, naquele momento, armado e comercializando drogas em frente à própria residência, onde também funcionava um salão de beleza usado como fachada.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram um indivíduo com as características informadas, aparentemente portando uma arma de fogo. Ele fugiu ao perceber a presença policial, subindo por uma pilha de tijolos e acessando o piso superior do imóvel, desaparecendo pelos fundos.

Na tentativa de conter o suspeito, a equipe policial entrou na residência, mas ele se evadiu. No interior da casa, os militares encontraram uma mulher com uma criança no colo. Entre ela e a criança havia um saco plástico contendo cocaína, além de dinheiro em espécie, um pote de creatina utilizado no preparo de entorpecentes e outros materiais relacionados ao tráfico.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla). A criança ficou sob os cuidados de uma familiar indicada pela própria detida.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários