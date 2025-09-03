PRF apreende 76 diamantes e mais de R$ 14 mil durante fiscalização em Porto Velho

Motorista natural de Roraima foi preso por suspeita de usurpação de bem da União; pedras teriam origem na Guiana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 76 diamantes e R$ 14,6 mil em espécie durante uma fiscalização realizada em Porto Velho (RO).

A ação ocorreu após a abordagem de uma caminhonete. Durante a vistoria, os agentes encontraram as pedras preciosas sem qualquer documentação que comprovasse a origem legal.

Segundo a PRF, os diamantes teriam vindo da Guiana. O motorista, natural de Boa Vista (RR), foi preso em flagrante por suspeita de usurpação de bem da União.

O veículo, os diamantes e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho, que dará continuidade às investigações.

