PRF apreende 76 diamantes e mais de R$ 14 mil durante fiscalização em Porto Velho
Motorista natural de Roraima foi preso por suspeita de usurpação de bem da União; pedras teriam origem na Guiana
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 76 diamantes e R$ 14,6 mil em espécie durante uma fiscalização realizada em Porto Velho (RO).
A ação ocorreu após a abordagem de uma caminhonete. Durante a vistoria, os agentes encontraram as pedras preciosas sem qualquer documentação que comprovasse a origem legal.
Segundo a PRF, os diamantes teriam vindo da Guiana. O motorista, natural de Boa Vista (RR), foi preso em flagrante por suspeita de usurpação de bem da União.
O veículo, os diamantes e o dinheiro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Porto Velho, que dará continuidade às investigações.
Governo do Acre anuncia troca de comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais
Mudanças atingem secretarias-chave como Saúde, Educação e Fazenda; exonerações e nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (3)
O governador Gladson Cameli (PP) publicou nesta quarta-feira (3) uma série de decretos no Diário Oficial do Estado (DOE-AC) que exoneram e nomeiam ocupantes de cargos comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais. As mudanças fazem parte de uma reorganização administrativa no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.
Foram atingidas pastas estratégicas como Secretaria de Estado de Governo (Segov), Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Fazenda (Sefaz) e Secretaria da Mulher (Semulher), além de empresas públicas como a Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais) e Cohab (Companhia de Habitação do Acre).
Na Saúde, as alterações incluíram tanto exonerações de gestores quanto a nomeação de novos gerentes para unidades de pronto atendimento e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Na Sefaz, foram designados servidores para funções de confiança de diferentes níveis. Também houve remanejamento de lotação de servidores entre órgãos.
Rio Branco lança campanha com DIU gratuito para prevenir gravidez na adolescência
Iniciativa pioneira na Região Norte oferece método contraceptivo de longa duração para jovens de 14 a 18 anos. Objetivo é reduzir evasão escolar e mortalidade materna
A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira (2) a campanha “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”, que disponibilizará gratuitamente o dispositivo intrauterino (DIU) Mirena para adolescentes de 14 a 18 anos. A ação coloca a capital entre as primeiras cidades da Região Norte a oferecer o método contraceptivo de longa duração na rede pública.
A estratégia integra o plano estadual de saúde para o período de 2024-2027 e visa ampliar o acesso a opções seguras de planejamento reprodutivo. Segundo Luciana Freire, coordenadora estadual da Saúde do Adolescente, a iniciativa busca “garantir que essas jovens possam planejar a vida de forma segura, evitando consequências como evasão escolar e mortalidade materna e infantil”.
As inserções do DIU – método de alto custo, mas oferecido sem cobrança – começam em 9 de setembro na UBS Eduardo Asmar, no bairro XV. Interessadas podem se dirigir a qualquer Unidade Básica de Saúde, URAPs ou à Policlínica Barral y Barral para agendamento. inicialmente, 120 dispositivos foram destinados ao município.
Imane Khelif não competirá no Mundial de Boxe em meio a testes de gênero
World Boxing introduziu testes de sexo obrigatórios para todos os boxeadores
Imane Khelif tem o direito de recorrer da decisão da World Boxing que a proíbe de participar de eventos, a menos que seja submetida a testes genéticos de sexo, mas a argelina não competirá no Campeonato Mundial de Boxe por não ter se inscrito, disse o presidente da World Boxing, Boris van der Vorst.
A World Boxing, que supervisionará o boxe nas Olimpíadas de 2028, introduziu em maio testes de sexo obrigatórios para todos os boxeadores em suas competições, menos de um ano depois de Khelif e a taiwanesa Lin Yu-ting conquistarem o ouro em Paris em meio a uma disputa sobre elegibilidade de gênero.
Mas Khelif recorreu ao TAS, a mais alta corte do esporte, buscando anular a decisão da World Boxing que exigia que os boxeadores realizassem um teste genético de PCR (reação em cadeia da polimerase).
“Ela tem o direito de fazer isso (recorrer). Para nós, é importante enfatizar que introduzimos testes obrigatórios para termos competições seguras e competitivas, competições justas”, disse Van der Vorst nesta quarta-feira (3).
“Anunciamos em maio. E para nós, todos são iguais. Toda mulher aqui precisa apresentar vários documentos, incluindo o teste de sexo.”
O Campeonato Mundial de Boxe começa em Liverpool nesta quinta (4) e, quando questionado se Khelif teria sido reprovada no teste, Van der Vorst disse: “É muito cedo para tirar conclusões. Ela simplesmente não se inscreveu representando sua própria federação aqui em Liverpool.”
A Federação Argelina de Boxe não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Na terça-feira (2), a World Boxing confirmou que Lin, de Taiwan, também não competiria no campeonato mundial.
“Sei que ela também não faz parte da lista de inscritos da Federação Nacional”, acrescentou Van der Vorst.
O holandês havia se desculpado em junho, quando a World Boxing mencionou especificamente Khelif em seu anúncio sobre a obrigatoriedade do teste de sexo.
No entanto, ele defendeu a decisão de realizar tais testes para garantir “competições seguras e justas”.
“Estamos falando não apenas de boxe amador, mas de boxe olímpico. Para nós, essa é a nossa marca, porque esse é o ‘porquê’ da World Boxing. Criamos a World Boxing para salvar o sonho olímpico”, disse ele.
“O boxe é um esporte de combate e é importante ter competições seguras e justas. Então, para nós, é realmente crucial introduzir esse tipo de teste. Acho que é um passo importante para mostrarmos que queremos proteger o boxe feminino.”
