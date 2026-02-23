Cotidiano
PRF apreende 7,5 mil maços de cigarro contrabandeado e desodorantes sem nota fiscal em Senador Guiomard
Motorista fugiu para mata ao avistar fiscalização no km 75 da BR-364; carga ilegal foi encaminhada à Receita Federal
A Polícia Rodoviária Federal realizou uma apreensão de produtos ilegais na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2026, durante fiscalização no km 75 da BR-364, no município de Senador Guiomard.
De acordo com a PRF, os policiais identificaram uma conduta suspeita de um veículo que trafegava no sentido crescente da rodovia. Ao perceber a presença da equipe policial, o motorista desligou o sistema de iluminação do carro e estacionou no acostamento.
Quando os agentes se aproximaram para realizar a abordagem, constataram que o condutor havia abandonado o veículo e fugido para uma área de vegetação próxima, não sendo localizado naquele momento.
Durante a vistoria no compartimento de carga do automóvel, os policiais encontraram 7.500 maços de cigarros de origem estrangeira e 120 unidades de desodorantes sem documentação fiscal.
A ocorrência foi inicialmente enquadrada como contrabando e descaminho, crimes relacionados à entrada e comercialização irregular de mercadorias no país.
Segundo a PRF, a ação reforça o trabalho preventivo da instituição no combate ao transporte de produtos ilegais, que alimentam redes criminosas e causam prejuízos à economia nacional.
O veículo e toda a mercadoria apreendida foram encaminhados para a Receita Federal do Brasil, em Rio Branco, onde serão adotadas as medidas administrativas e fiscais cabíveis.
Rogério Pina terá o elenco do Humaitá completo na 6ª rodada
O elenco do Humaitá fechou nesta segunda, 23, no campo do Airton, a preparação para o confronto contra o São Francisco nesta terça, 24, às 18 horas, na Arena da Floresta, pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. O técnico Rogério Pina terá o elenco completo e a confirmação dos titulares vai ocorrer somente no vestiário da Arena. “Conquistamos uma …
O post Rogério Pina terá o elenco do Humaitá completo na 6ª rodada apareceu primeiro em PHD Esporte Clube.
Fonte: Conteúdo republicado de PHD ESPORTES - ESPORTES
Homem fica com corte profundo no rosto após discussão em Manoel Urbano
Mulher foi detida após atingir a vítima com uma garrafa; caso será investigado pela Polícia Civil
Um desentendimento terminou em agressão na tarde desta segunda-feira (23), no município de Manoel Urbano, no interior do Acre. Um homem ficou com um ferimento profundo no rosto após ser atingido com uma garrafa durante uma discussão com uma mulher.
De acordo com informações preliminares, por razões ainda não esclarecidas, a suspeita teria pegado uma garrafa e passado a agredir a vítima, atingindo principalmente a região do rosto. Mesmo ferido, o homem ainda tentou se defender e chegou a empurrar a mulher, mas ela teria continuado com as agressões.
Com um corte considerado profundo, a vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade Mista de Saúde do município, onde recebeu atendimento médico. O estado de saúde não foi divulgado até o momento.
A mulher foi detida e levada à Delegacia-Geral da Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais. A motivação do desentendimento ainda não foi informada oficialmente e o caso será apurado pelas autoridades.
Voos diretos de Rio Branco para São Paulo por R$ 1,2 mil, ida e volta
As companhias aéreas que operam voos comerciais no Acre lançaram uma promoção para quem pretende viajar na baixa temporada. As ofertas são para viagens nos meses de abril, maio, junho, agosto e setembro, exceto nos feriados deste período. Um dos destaques é da capital acreana para São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) em voo direto da LATAM: passagens de ida e volta por R$ 1.271. Esse valor é para viagem entre 15 e 22 agosto. (Veja detalhes na imagem abaixo).
Se a viagem for entre os dias 22 e 29 de agosto as passagens de Rio Branco para São Paulo, também em voo direto, estão sendo vendidas por R$ 1.278,78. Acesse aqui essa promoção. Pela Azul vale destacar os voos diretos da capital acreana para Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) pelo valor de R$ 1.220 (ida e volta). Essa promoção é para viagem no final de abril e retorno em maio.
Voos para Manaus e Cruzeiro do Sul por menos de R$ 1 mil, ida e volta
Nos voos diretos operados pela Gol tem passagens aéreas entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul por R$ 843 (ida e volta). Para Manaus a Gol está vendendo passagens por R$ 935. Lembrando que a Gol faz a ligação sem escala entre as duas capitais às terças, quintas-feiras e sábados. Todas as passagens estão com as taxas de embarques inclusas. Veja mais ofertas no final deste post.
