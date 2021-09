PRF apreende 7 quilos de cocaína sendo transportados por passageira de um táxi, em Xapuri

Na tarde do último domingo (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a detenção de uma mulher de nacionalidade estrangeira que transportava 7,3 quilos de cocaína em um táxi com destino à capital Rio Branco/AC. O veículo foi abordado em frente à Unidade Operacional da PRF, no município de Xapuri/AC.

Durante a abordagem aos passageiros, a mulher que estava acompanhada de uma criança de um ano e dez meses apresentou nervosismo excessivo e gerou suspeita nos policiais. Desconfiados, eles fizeram uma busca nos pertences dela e encontraram quatro calças jeans masculinas embaladas.

Tendo em vista o peso das peças de roupa, os policiais fizeram um corte na costura lateral das calças e localizaram mais de sete quilos de drogas distribuídos em várias embalagens transparentes de plástico, fixadas junto às peças. A droga estava em forma de gel, o que ajuda a moldar a substância no formato desejado e consequentemente ludibriar a fiscalização.

Diante do flagrante delito de tráfico internacional de drogas, a mulher foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal, no município de Epitaciolândia/AC, onde também foi entregue as peças de roupa com a droga apreendida.

A criança acompanhou a mãe até a Delegacia e posteriormente foi encaminhada ao conselho tutelar para acolhimento.