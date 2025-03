PRF apreende 5 mil maços de cigarros contrabandeados na AC-40

Dois criminosos foragidos, condenados a mais de 100 anos de prisão no Brasil, foram capturados na semana passada em Riberalta, na Bolívia, durante a “Operação Fronteira Segura”. A ação, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, contou com a participação de forças policiais do Brasil e da Bolívia.

Entre os detidos está M.C.S., apontado como líder de uma organização criminosa especializada no roubo de camionetas nas regiões de Rondônia e Acre, com atuação destacada no município de Plácido de Castro (AC). As investigações, conduzidas pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Plácido de Castro, resultaram na inclusão de M.C.S. na Difusão Vermelha da INTERPOL, permitindo sua captura internacional.

O criminoso utilizava identidade falsa para tentar escapar da Justiça, mas foi identificado graças ao trabalho conjunto entre o Setor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública de Rondônia e a Delegacia Geral de Polícia Civil de Plácido de Castro.

O Delegado de Polícia Civil, Dr. Leandro Lucas, titular da delegacia em Plácido de Castro, afirmou que a PCAC aguarda a conclusão do processo de extradição para que os detidos sejam trazidos de volta ao Brasil. “Eles responderão não apenas pelos crimes pelos quais já foram condenados, mas também por outros delitos que ainda estão sob investigação”, destacou o delegado.

Fonte: PCAC

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários