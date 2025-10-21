Brasil
PRF apreende 36 quilos de ouro ilegal avaliados em R$ 25 milhões em Boa Vista
Ouro estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete; motorista foi preso e o caso será investigado pela Polícia Federal.
Brasil
Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.
A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.
Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.
Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.
Apneia do sono
A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.
Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.
Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.
Novo nicho
A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).
O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.
Brasil
Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas
Decisão histórica marca avanço na exploração de petróleo na costa do Amapá e reacende debate sobre impactos ambientais na Amazônia.
Brasil
Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira
Beneficiários que estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 recebem nesta terça-feira (21) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.
O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.
Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.
Gás do povo
Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.
Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.
O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.
