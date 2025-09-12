PRF apreende 3,5 mil maços de cigarros contrabandeados em ônibus no Acre

Já está internado no Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o acreano Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, que vive em Cruzeiro do Sul e fará a implantação do marcapasso cerebral – DBS para conter as convulsões diárias que tem diariamente. A cirurgia está marcada para iniciar às 7h30 (horário de Brasília) com previsão de término por volta de 12h30 desta sexta-feira (12).

A equipe será composta por 12 profissionais, incluindo os médicos cirurgiões Paulo Franceschini, Helio Alencar, Arthur Pereira Filho, Nelson Pereira Filho, Gustavo de Davi, Alessandro Machado, anestesistas, enfermeiros e técnicos. Dois elétrodos cerebrais serão implantados no núcleo do tálamo cerebral de Bruno e vão ser ligados, possivelmente, um dia após a neurocirurgia. O garoto deve ficar três dias na unidade hospitalar e a volta para o Acre está prevista para 24 de setembro.

Os pais do menino, Marcus e Lidiani, estão com ele. O cantor Gusttavo Lima, que está bancando o procedimento, não deve visitar Bruno em Porto Alegre porque tem agenda em Pará de Minas. Porém, o cantor fará contato com os pais de Bruno por meio de chamada de vídeo.

História de Bruninho

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, vive em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, com os pais e um irmão. É portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. O implante do estimulador cerebral deverá solucionar o problema da epilepsia.

O menino já passou por vários médicos, exames, testes, tentativas de tratamento e viagens. Os pais de Bruninho, Marcus e Lidiani, entraram em contato com todos os especialistas do país, enviando mensagens em redes sociais e e-mails, até que dois médicos responderam ao clamor e quiseram ajudar a achar uma forma de salvar o garoto. Com isso, os médicos optaram pela implantação de um eletrodo chamado DBS, que estimula o sistema nervoso exatamente na falha que causa a epilepsia.

Depois do caminho traçado, a família buscou o plano de saúde do menino considerando o elevado custo do procedimento- mais de R$ 400.000,00, o que foi negado por três vezes, mesmo com todos os laudos atestando o risco iminente de morte. Ao ver o tempo passar e a piora gradativa de Bruninho, os pais decidiram apelar para todas as possibilidades. Foi feita uma das maiores correntes de apoio já vistas em Cruzeiro do Sul, em prol de uma vaquinha para ajudar Bruninho.

No dia 2 de julho, os pais de Bruno entregaram uma carta para o cantor Gusttavo Lima, na chegada dele no aeroporto de Cruzeiro do Sul, contando a história. O cantor chamou os pais de Bruninho ao palco do show na Expoacre Juruá e fez a promessa de generosa doação para que a cirurgia pudesse ocorrer. Em paralelo, os advogados se uniram e judicializaram a questão do plano de saúde, e obtiveram êxito, mesmo que ainda em fase liminar.

“Considerando que os custos da cirurgia são variáveis, só poderão ser totalizados após a alta hospitalar. Faremos a finalização dos custos para prestar contas com toda a população cruzeirense, que muito ajudou nas campanhas de arrecadação de dinheiro e com a equipe do Gusttavo Lima. Tudo será feito da forma mais transparente possível”, contou o cirurgião dentista Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho, que pede orações pela criança.

“Unidos em fé, pedimos que todos se unam em oração pelo Bruno, que nesta sexta-feira, dia 12, fará a cirurgia do DBS (marcapasso cerebral). Que os anjos do Senhor guardem cada instante e que essa vitória seja testemunho de milagres!”, pede o pai de Bruno.

O menino viajou de Cruzeiro do Sul Para Porto Alegre no último dia 7. Antes disso, participou de um momento emocionante com os colegas da escola São José. Na despedida, a turma fez a oração do ‘Pai Nosso’ pedindo pela saúde e pela vida de Bruno.

