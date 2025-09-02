PRF apreende 30 quilos de skunk escondidos em carro

Em uma fiscalização de rotina na BR-364, em Rio Branco (AC), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 30 kg de skunk que estavam sendo transportados em um carro-cegonha.

A ação ocorreu na última sexta-feira, dia 29 de agosto, quando os agentes abordaram um caminhão-cegonha que transportava apenas um carro. Durante a fiscalização, os policiais verificaram as informações sobre o transporte do veículo, que já havia vindo de outro estado e estava retornando.

A equipe então realizou uma busca detalhada no automóvel e encontrou um compartimento nos bancos traseiros e no pneu estepe, onde estavam escondidos 28 tabletes de skunk.

O veículo e a droga foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais. As investigações seguirão para identificar os responsáveis pelo crime.

A PRF segue atuando no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais, contribuindo para a segurança da sociedade.

