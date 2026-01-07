Brasil
PRF apreende 3 kg de cristal em ônibus que saiu de Rio Branco com destino a Brasília
Droga estava escondida em caixa de “peças usadas” despachada no Acre e com destino a Goiânia; cão farejador identificou carga durante fiscalização em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3 kg de metanfetamina (cristal) durante uma fiscalização em um ônibus de transporte coletivo que fazia a linha Rio Branco (AC) a Brasília (DF). A droga estava escondida em 22 frascos dentro de uma caixa despachada no Acre e declarada como “peças usadas”, com destino a um homem residente em Goiânia (GO).
A abordagem ocorreu no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT), após o cão farejador da PRF indicar a presença de substância ilícita no compartimento de bagagens. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis. A investigação segue para identificar os envolvidos no transporte interestadual da droga.
Brasil
Veja os vetos de Lula à lei do fim do desconto automático no INSS
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, com vetos, a lei que proíbe descontos automáticos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (7/1) e é uma resposta à Farra do INSS, esquema bilionário de descontos indevidos contra aposentados revelado pelo Metrópoles.
No total, foram nove dispositivos rejeitados, entre eles pontos que previam a obrigação da União em arcar com o ressarcimento ao beneficiário prejudicado, caso a entidade deixe de restituir o valor descontado.
“Em que pese a boa intenção do legislador, os dispositivos são inconstitucionais e contrariam o interesse público, pois criam despesa obrigatória de caráter continuado, na forma de obrigação de ressarcimento a ser custeado pela União, sem apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e das devidas medidas compensatórias”, argumenta o Planalto.
Lula também barrou o trecho que trata da busca ativa de beneficiários lesados pelas fraudes, sob a justificativa de que a medida “atribui ao INSS competências que não lhe são próprias, de modo a expor a autarquia a riscos jurídicos e operacionais, além de custos extraordinários, sem a apresentação da devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro”.
O presidente ainda vetou um dispositivo que determinava às agências do INSS a disponibilização de estrutura tecnológica que permitisse o desbloqueio e contração de crédito consignado por meio de autenticação biométrica.
Na justificativa para o veto, o Planalto afirma que a mudança geraria um forte impacto na infraestrutura física, tecnológica e pessoal do INSS, aumentando custos, sem a apresentação de uma estimativa do impacto orçamentário.
Descontos proibidos
Antes da nova lei, era permitido o desconto de mensalidades pagas a associações, sindicatos e outras entidades, com autorização do beneficiário.
O texto publicado nesta quarta esse ponto foi revogado, proibindo os descontos, mesmo que sejam autorizados.
Para identificar os beneficiários lesados por fraudes e práticas abusivas, o INSS pode levar em conta auditorias realizadas por órgãos públicos ou reclamações, denúncias, ações judiciais e solicitações de exclusão de descontos indevidos.
Em caso de desconto indevido, a associação ou a instituição financeira deverá devolver o valor integral ao beneficiário em até 30 dias. Se isso não ocorrer, o INSS deverá ressarcir a vítima e cobrar na Justiça o valor devido pela entidade ou pelo banco responsável pelo desconto.
O texto também estabelece que a contratação de empréstimo consignado só poderá ocorrer com autenticação biométrica ou assinatura eletrônica qualificada, dispensando o acordo por telefone. Depois da contratação, o benefício será bloqueado para novas operações, sendo exigido um novo procedimento de desbloqueio.
Brasil
Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados com fungos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa terça-feira (6/1), o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda.
Os produtos também estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. Segundo a agência regulatória, os alimentos estão contaminados com fungos.
A medida atinge os seguintes lotes:
- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027)
- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
A empresa D’Viez comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário dos lotes, que têm prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026, por conta do aparecimento de fungos na superfície dos produtos.
Anvisa proíbe alisantes capilares e saneantes
Também nessa terça-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos de quatro marcas de alisantes capilares e perfumes para ambientes.
Entre os alisantes, foram recolhidos os produtos Mask Botox Organic Biotherapy 1 kg Oxillis e Premium Caviar Protein – Brazillis, da empresa Cosmonew Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda; além do alisante BTX Hair Treatment Renova Lizz, da marca Kerastinni, fabricado pela SDK Indústria de Cosméticos Ltda.
A decisão da Anvisa foi tomada por um problema nos registros dos produtos, já que cosméticos e medicamentos não podem ser apenas notificados de sua produção, mas devem ser produzidos apenas após registro no órgão sanitário.
Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões. Veja dezenas
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (6/1). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões.
O concurso da Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 10 – 18 – 21 – 24 – 43 – 47.
Em todo país, 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão levar prêmios de R$ 64 mil cada. Outras 2.703 apostas marcaram quatro números e vão faturar R$ 890.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (8/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.
Como jogar
Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.
Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.
Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.
