Ainda na noite, o carro com as mesmas características da denúncia foi achado abandonado em um ramal, que fica a 300 metros do Km 209 da BR-317. Mesmo fazendo buscas pelo local, os policiais não encontraram o motorista.

A Lei nº 13.008, que alterou as regras do Código Penal (CP), aumentou as penas do crime de contrabando, desde o dia 27 de junho de 2014. A pena para esse crime, que era de 1 a 4 anos de reclusão, passou para 2 a 5 anos.