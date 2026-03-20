PRF apreende 15 mil maços de cigarros e 1.200 desodorantes contrabandeados em abordagem na BR-364

Motorista foi preso em flagrante durante fiscalização no quilômetro 115, em Rio Branco; mercadorias estavam escondidas na cabine e no semirreboque

Na madrugada desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte de produtos contrabandeados em Rio Branco, na BR-364, quilômetro 115. Por volta de 1h30, a equipe da PRF abordou um caminhão trator com semirreboque que transportava oficialmente bebidas.

Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais de nervosismo e, ao abrir a cabine para conferência, os policiais encontraram caixas envoltas em plásticos pretos sobre o banco do passageiro e na cama do veículo.

Questionado sobre o conteúdo, o condutor afirmou tratar-se de produtos de higiene. A fiscalização, no entanto, identificou que a mercadoria era de origem estrangeira e não possuía qualquer documentação legal de importação ou desembaraço aduaneiro.

Ao inspecionar o compartimento de carga, os agentes encontraram 15.000 maços de cigarros estrangeiros e 1.200 unidades de desodorantes sem nota fiscal ou comprovação legal.

Prisão e encaminhamento

Diante da constatação, o motorista foi preso em flagrante, e seus pertences pessoais, incluindo o celular, foram apreendidos para auxiliar na investigação. O caso foi registrado como contrabando e descaminho, de acordo com os artigos 334-A e 334 do Código Penal.

Veículo, carga e condutor foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos legais cabíveis.

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