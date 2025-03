PRF apreende 12 mil maços de cigarros contrabandeados no Acre

Equipe foi acionada para transportar parturiente, mas precisou fazer o parto no local; mãe e bebê foram encaminhados para a maternidade após o procedimento.

Na madrugada desta terça-feira (18), homens do Corpo de Bombeiros realizaram um parto de emergência em meio à enchente que atinge o município de Tarauacá, no interior do Acre. A equipe foi acionada por volta das 2h15 para transportar uma parturiente no bairro Senador Pompeu, uma das áreas alagadas. No entanto, ao chegarem ao local de barco, perceberam que a mulher já estava em trabalho de parto e precisaram realizar o procedimento no local.

Após o parto, mãe e recém-nascido foram encaminhados para a maternidade, onde receberam os cuidados necessários. A ocorrência foi atendida pelo 7º Batalhão de Emergências, Proteção Comunitária e Incêndios Florestais (7º BEPCIF), que atua no município devido à enchente que já atinge 45% da cidade.

O Rio Tarauacá transbordou no último sábado (15), e o prefeito Rodrigo Damasceno (PP) decretou situação de emergência no domingo (16). A cheia tem causado transtornos e exigido ações rápidas das equipes de resgate para atender a população afetada.

