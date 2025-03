Previsão indica mais chuvas e Rio Acre deve subir ainda mais nos próximos dias

O Rio Acre ultrapassou a cota de transbordamento e, na manhã desta segunda-feira (10), atingiu 14,09 metros. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, a previsão é que o nível das águas continue a subir nos próximos dias, com previsão de nova intensificação a partir do dia 17 de março.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, reforçou que a preocupação maior é a continuidade das chuvas em regiões acima da capital. “Tínhamos a previsão de que essa semana diminuísse a quantidade de chuva na região do Alto Acre, mas acima de Rio Branco, essa redução não está indicada. Aqui na capital, as chuvas devem continuar, e a partir do dia 17, o rio deve aumentar bastante novamente”, explicou Falcão.

Diante do cenário, as equipes da Defesa Civil e da Prefeitura já atuam na remoção de famílias que vivem em áreas afetadas. Segundo Falcão, 30 pessoas já estão abrigadas em uma escola no bairro 15, sendo indígenas que moravam na região do bairro da Base. Além disso, 15 famílias já solicitaram remoção e outras podem precisar sair de casa nos próximos dias.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, destacou que a gestão municipal está preparada para lidar com a situação, contando com o apoio do governo estadual e de órgãos como o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual.

“Já enfrentamos quatro alagações e sabemos que o sofrimento da população é grande. Estamos trabalhando para minimizar os impactos, mas a solução definitiva virá quando conseguirmos retirar as famílias que vivem entre os 14 e 15 metros do nível do rio”, afirmou o prefeito.

Para acolher os desalojados, a prefeitura acelerou a construção de abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana, que, em um primeiro momento, devem receber até 30 famílias.

