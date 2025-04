Previsão é de domingo ensolarado e sem chuvas no Acre

A prova objetiva do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) será aplicada neste domingo, 6 de abril, para mais de 120 mil inscritos. Os candidatos devem ficar atentos às principais orientações do edital, organizado pelo Cebraspe. As provas acontecem em todas as capitais, inclusive, Rio Branco (AC).

Os portões ficarão abertos entre 12h e 13h, e o início das provas está marcado para às 13h30, no horário de Brasília (DF).

No dia da aplicação, os participantes deverão comparecer aos locais designados, portando uma caneta esferográfica de corpo transparente, com ponta média e tinta preta. Também é necessário levar o comprovante de inscrição ou o recibo de pagamento da taxa, juntamente com um documento de identidade original.

Segundo o Cebraspe, serão aceitos documentos de identidade como carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares, carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores de exercício profissional, passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais expedidas por órgãos públicos que tenham valor de identidade por lei federal, carteira de trabalho, carteira de identidade do trabalhador, Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo com foto) e documentos digitais com foto e assinatura, como CNH digital e RG digital, apresentados nos aplicativos oficiais.

Não serão considerados documentos de identidade certidão de nascimento, CPF, título de eleitor, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis ou danificados, cópia de documento de identidade, mesmo que autenticada, protocolos de identidade ou documentos digitais apresentados fora dos aplicativos oficiais.

O uso de celulares e qualquer outro dispositivo eletrônico será estritamente proibido nos locais de prova. Os candidatos também não poderão portar óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e borracha, acessórios de chapelaria como chapéu, boné e gorro, assim como qualquer recipiente ou embalagem que não seja transparente, incluindo garrafas de água, sucos, refrigerantes e embalagens de alimentos.

