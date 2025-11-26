Previsão do tempo aponta instabilidade e forte umidade em todas as regiões do Acre

A quarta-feira (26) deve ser marcada por instabilidade em praticamente todo o Acre. A previsão do tempo inclui alta umidade, possibilidade de chuvas fortes e variações de temperatura entre 22°C e 32°C, dependendo da região do estado. As informações são do site otempoaqui.com.br.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a tendência é de um dia fechado, com chuvas a qualquer momento, algumas delas podendo ser intensas, sobretudo em áreas isoladas. A umidade relativa do ar permanece elevada, com mínima entre 70% e 80% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer.

Os ventos devem soprar de forma fraca ou calma, predominantemente do norte, com variações para noroeste e nordeste.

Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, mas também instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva pontuais, que também podem ser fortes. A probabilidade de chuvas intensas é considerada alta.

Temperaturas por município:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.

