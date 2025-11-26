Acre
Previsão do tempo aponta instabilidade e forte umidade em todas as regiões do Acre
A quarta-feira (26) deve ser marcada por instabilidade em praticamente todo o Acre. A previsão do tempo inclui alta umidade, possibilidade de chuvas fortes e variações de temperatura entre 22°C e 32°C, dependendo da região do estado. As informações são do site otempoaqui.com.br.
Nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, a tendência é de um dia fechado, com chuvas a qualquer momento, algumas delas podendo ser intensas, sobretudo em áreas isoladas. A umidade relativa do ar permanece elevada, com mínima entre 70% e 80% à tarde e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer.
Os ventos devem soprar de forma fraca ou calma, predominantemente do norte, com variações para noroeste e nordeste.
Já nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o tempo será quente e abafado, mas também instável. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva pontuais, que também podem ser fortes. A probabilidade de chuvas intensas é considerada alta.
Temperaturas por município:
– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 27 e 29ºC;
– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;
– Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, com mínimas entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;
– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 22ºC e 24ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC
– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;
– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC.
Acre ocupa 18ª posição em ranking de qualificação de trabalhadores
O Acre aparece na 18ª posição no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, no indicador que mede a média de anos de estudo das pessoas ocupadas com 14 anos ou mais. Segundo os dados, o estado registra 10,7 anos de estudo médio entre os trabalhadores. As informações são do Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados do IBGE.
O indicador integra o pilar de Capital Humano, que avalia o nível de qualificação da força de trabalho em cada unidade da federação. O número de anos de estudo é considerado um fator decisivo para medir a capacidade de inovação, produtividade e desenvolvimento econômico dos estados.
De acordo com o CLP, a análise permite comparar o avanço educacional dos trabalhadores e identificar desafios relacionados à melhoria da formação profissional, especialmente em regiões que enfrentam desigualdades históricas — caso da Região Norte, onde o Acre ainda apresenta índices abaixo da média nacional.
Rio Acre marca 3,78 metros em Rio Branco nesta quarta-feira (26)
O nível do Rio Acre em Rio Branco amanheceu nesta quarta-feira, 26, em 3,78 metros, conforme o boletim divulgado às 5h13 pela Defesa Civil Municipal. O dado é assinado pelo coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 6,20 milímetros de chuva, volume considerado baixo, mas suficiente para provocar pequenas oscilações no nível do manancial.
Atualmente, a marca registrada está quase 10 metros abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e muito distante da cota de transbordo, que é de 14 metros. Mesmo assim, a Defesa Civil reforça que o acompanhamento permanece constante para antecipar cenários e garantir segurança às famílias ribeirinhas.
Acre reforça alerta para coqueluche aos torcedores que vão à Libertadores, no Peru
Com a proximidade da final da Copa Libertadores 2025, que reunirá Flamengo e Palmeiras no próximo sábado, 29, em Lima, no Peru, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), reforça aos viajantes com destino ao país vizinho as medidas de prevenção contra doenças respiratórias, com atenção especial à coqueluche.
A mobilização se dá em um momento de aumento global dos casos da doença, conforme alertas da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), que identificou a circulação de cepas multirresistentes e a necessidade de intensificar a vigilância epidemiológica nos países das Américas. A queda das coberturas vacinais após a pandemia de covid-19 também contribuiu para a reemergência de surtos, o que exige atenção tanto da população quanto dos serviços de saúde.
O que é a doença
A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma infecção respiratória aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis. Altamente contagiosa, a doença é transmitida por meio de gotículas eliminadas ao tossir, espirrar ou falar.
O período de incubação, isto é, o tempo entre o contágio e o aparecimento dos primeiros sintomas, é em média de 5 a 10 dias, podendo variar de 4 a 21 dias e, mais raramente, chegar a 42 dias.
Os sintomas iniciais se assemelham aos de um resfriado comum, com coriza, febre baixa e tosse leve, que evolui para crises intensas de tosse seca, seguidas de vômitos, chiado, sensação de falta de ar e episódios de engasgo. Em bebês e gestantes, as complicações podem ser graves, exigindo diagnóstico e tratamento precoces.
Vacinação disponível nos postos
A vacina contra coqueluche é a forma mais eficaz de prevenção e está disponível na rede pública de saúde. No Acre, é oferecida nas unidades básicas de saúde conforme o Calendário Nacional de Imunização:
•2, 4 e 6 meses de idade: esquema primário;
•15 meses e 4 anos: doses de reforço;
•Gestantes: uma dose da vacina dTpa a partir da 20ª semana de gestação, independentemente do histórico vacinal.
Orientações para quem vai viajar
Com o grande fluxo de torcedores brasileiros rumo ao Peru para acompanhar a decisão continental, a Sesacre recomenda que todos verifiquem a situação vacinal, especialmente em relação à vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A imunização não impede completamente o contágio, mas reduz o risco de formas graves e a possibilidade de transmissão.
Durante a viagem, a orientação é evitar ambientes fechados e aglomerações prolongadas, higienizar as mãos com frequência e utilizar máscaras em locais de grande circulação, como aeroportos e estádios. Pessoas que apresentarem tosse persistente, febre ou dificuldade para respirar devem procurar atendimento médico e informar o histórico de deslocamento.
De acordo com a chefe do Cievs estadual, Débora Gonçalves, o alerta emitido tem caráter exclusivamente preventivo e visa assegurar que a população esteja informada e os serviços de saúde preparados para agir rapidamente diante de qualquer eventualidade.
“Nosso objetivo é manter o estado em constante prontidão, especialmente em períodos de grande circulação internacional de pessoas. Não há motivo para alarde, mas sim para reforçar cuidados simples e eficazes: manter a vacinação em dia, usar máscara em ambientes muito aglomerados e evitar contato com pessoas vulneráveis ao voltar, ajudam a reduzir riscos. O Cievs segue em vigilância contínua. Nosso compromisso é assegurar informação clara e tempestiva para proteger a saúde de todos”, destacou.
Vigilância intensificada no Acre
No Acre, os serviços de saúde estão com a vigilância reforçada para detecção precoce e investigação de possíveis casos. As unidades foram orientadas a manter atenção especial a pacientes com sintomas respiratórios que tenham retornado recentemente de viagens internacionais.
A notificação deve ser feita ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Renaveh), ao Cievs estadual e à Área Técnica de Coqueluche da Sesacre em até 24 horas, conforme os protocolos estabelecidos.
Além disso, recomenda-se a coleta de exames laboratoriais (como PCR) para confirmação diagnóstica e o acompanhamento de contatos próximos, quando necessário. As equipes também devem intensificar ações de comunicação e orientação à população, fortalecendo a rede de resposta rápida do estado.
Confira aqui para ver o ALERTA EPIDEMIOLÓGICO emitido pela Saúde do Acre na íntegra.
