"Prévia do PIB": IBC-Br mostra avanço de 0,8% na economia em janeiro

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) mostra que a economia brasileira avançou 0,8% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central (BC), nesta segunda-feira (16/3).

Em dezembro, na comparação com novembro, houve retração de 0,2%. No trimestre encerrado em janeiro, houve avanço de 0,2%. Em um ano, de acordo com o Banco Central, o índice demostrou avanço de 2,3%.

Para chegar ao resultado, o Banco Central fez um ajuste sazonal (um cálculo que remove as flutuações sazonais de uma série temporal para comparar períodos diferentes). Este cálculo permite uma comparação mais justa entre os meses, eliminando ou incluindo na avaliação fatores como o período da colheita e férias, por exemplo.

Entenda o IBC-Br, a “prévia do PIB”

O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e funciona como uma espécie de termômetro, indicando a possível direção da economia.

O IBC-Br incorpora estimativas de crescimento para os setores agropecuário, industrial e de serviços. O cálculo é feito com ajuste sazonal, o que permite uma comparação mais justa em períodos diferentes.

IBC-Br é uma das ferramentas usadas pelo Banco Central para definir a taxa básica de juros do país, a Selic. Já o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país.

Uma alta significa no indicador demonstra que a economia está crescendo em ritmo bom, enquanto um recuo implica encolhimento da produção econômica da nação.

Embora a agropecuária tenha apresentado retração no mês de janeiro, o índice apresentou resultado positivo puxado pelo avanço das atividades de indústria e serviços. Na análise por setor, o resultado de janeiro demonstra:

recuo de 1,5% na agropecuária;

aumento de 0,4% na indústria; e

aumento de 0,8% em serviços.

Ainda de acordo com o Banco Central, sem o resultado demonstrado pela agropecuária, o índice demonstrou avanço de 0,9%.

Na comparação com novembro do ano passado, o IBC-Br teve alta de 1,2%. Em 12 meses, o indicador do BC apresentou aumento de 2,4%. No ano, a chamada “prévia do PIB” registrou expansão de 2,4%. Todas essas variações foram calculadas sem ajustes sazonais.

PIB deve desacelerar em 2026

Economistas alertam para a desaceleração da economia brasileira neste ano devido aos juros altos e ao atual patamar da inflação, fatores que seguem preocupando a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).