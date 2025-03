Preventório goleia no último amistoso visando a Copa Intermunicipal

Em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Acreano, Humaitá e Independência se enfrentam valendo vaga no G4 do torneio. A bola rola a partir das 17h, no estádio Florestão, em Rio Branco.

Esse confronto pode ser um marco na história do futebol acreano, pois o Tourão de Porto Acre nunca foi derrotado pelo Tricolor de Aço. Cinco confrontos entre as equipes, quatro vitórias para o Humaitá e um empate.

O Tricolor de Aço é quarto colocado com oito pontos e pode se manter na zona de classificação para as semifinais em caso de vitória ou empate.

O Tourão de Porto Acre está em quinto lugar com seis pontos e se vencer assume a quarta posição ultrapassando o Independência.