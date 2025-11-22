Cotidiano
Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar vagas nas semifinais
Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar neste sábado, 22, a partir das 8h30, no Florestinha, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-14.
O Preventório enfrenta a AFEX na abertura da rodada e na sequência o Grêmio Xapuriense joga contra o Real Sociedade.
A competição está sendo disputada em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase decisiva.
Acre termina em 4º na disputa do Goalball nas Paralimpíadas Escolares
A Seleção Acreana perdeu para a Bahia por 12 a 6 nesta sexta, 21, e terminou na 4ª colocação na disputa do goalball das Paralimpíadas Escolares, competição realizada em São Paulo.
“Iniciamos o trabalho no goalball há três meses e disputar medalha foi um grande resultado. Queríamos o bronze, mas o Kaleb, o Pedro e o Vitor merecem todos os elogios pelo desempenho”, declarou o professor Onassis Brito.
1ª vez do Acre
O Acre disputou pela primeira vez o torneio de goalball na fase nacional das Paralimpíadas.
“Os alunos são do Centro de Referência Paralímpico de Rio Branco e a cada competição estamos elevando o nosso nível em todas as modalidades. Isso é importante sob todos os aspectos para as nossas crianças”, afirmou Onassis Brito.
COPMBM derrota a Chapecoense e conquista vaga na 2ª fase
O COPMBM derrotou a Chapecoense por 2 a 1 nesta sexta, 21, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.
Na outra partida da rodada, o Xavier Maia venceu o PSG por 3 a 1.
Dois confrontos
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais dois confrontos neste sábado, 22, a partir das 15 horas, no Florestinha. Belo Jardim e Plácido de Castro disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Santinha enfrenta o Botafogo.
Campeonato Estadual vai ter sequência com 3 partidas no CEBRB
A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete terá sequência neste sábado, 22, a partir das 14 horas, no ginásio do CEBRB.
Old School “B” e Floresta Acreano se enfrentam pelo torneio masculino.
Na sequência, pelo feminino, a equipe da UFAC joga contra o NBX/Invictus.
Na última partida da programação, no masculino, o América enfrenta o Old School “A”.
“Chegamos em um momento importante do Estadual nos dois naipes. Vamos jogos bem equilibrados”, comentou o diretor técnico da Federação Acreana de Basquete(FEAB), Manieldem Távora.
