Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar vagas nas semifinais

Preventório e Grêmio Xapuriense podem confirmar neste sábado, 22, a partir das 8h30, no Florestinha, as classificações para as semifinais do Campeonato Estadual Sub-14.

O Preventório enfrenta a AFEX na abertura da rodada e na sequência o Grêmio Xapuriense joga contra o Real Sociedade.

A competição está sendo disputada em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase decisiva.

