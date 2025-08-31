fbpx
Cotidiano

Preventório e Grêmio Xapuriense goleiam na abertura do Estadual Sub-16

Publicado

2 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Preventório não teve nenhuma dificuldade diante do Vasco

Preventório e Grêmio Xapuriense conseguiram manter o favoritismo neste sábado, 30, no CT do Cupuaçu, e estrearam com goleadas no Campeonato Estadual Feminino Sub-16.

O Preventório fez 16 a 0 no Vasco e o Grêmio Xapuriense bateu o Real Sociedade por 6 a 1.

Estreia de favorito

O time das Craques do Futuro, favorito ao título, enfrenta o PSG neste domingo, 31, a partir das 15h20, no CT do Cupuaçu, em confronto válido pelo grupo A.

Cotidiano

Campeonato Estadual da Série B terá duas partidas neste sábado

Publicado

12 segundos atrás

em

31 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: PSC e Café com Leite fazem duelo precisando vencer

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá duas partidas neste sábado, 30. No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 20h40, o PSC enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.

Em Xapuri, a partir das 19 horas, Xapuri recebe o Epitaciolândia em um duelo do interior.

Duelo isolado

O Capixaba derrotou o Villa City por 2 a 1 na última quinta, 28, no ginásio Álvaro Dantas, em um jogo isolado pela fase de classificação do Estadual da Série B. O triunfo colocou o time do Capixaba na próxima fase do torneio.

Classificação do Estadual

Grupo A

1º Epitaciolândia – 9 Pts

2º Xapuri – 9 Pts

3º Rio Branco – 3 Pts

4º PSC – 3 Pts

5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts

6º Amigos do Gerson – 0 Pt

Grupo B

1º Adesg – 12 Pts

2º Capixaba – 9 Pts

3º Montenegro – 7 Pts

4º Villa City – 3 Pts

5º Bujari – 3 Pts

6º Borussia – 1 Pt

Cotidiano

São Francisco derrota o Atlético e consegue recuperação no Estadual

Publicado

3 minutos atrás

em

31 de agosto de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Titô (bola) fez uma grande partida e foi decisivo para vitória do São Francisco

O São Francisco derrotou o Atlético por 3 a 0 neste sábado, 30, na Arena da Floresta, e conseguiu a recuperação na fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Manga, Catatau e Titô marcaram os gols Católicos no confronto.

Decidido no 1º tempo

Com gols aos 7 e aos 41, Manga e Catatau, o São Francisco foi para o intervalo com uma boa vantagem.

No segundo tempo, os dois treinadores realizaram mudanças. O Galo manteve o futebol burocrático e o São Francisco ficou mais ofensivo.

Aos 40, Titô se livrou da marcação de Rodrigo e bateu para fazer 3 a 0 e fechar o placar.

Andirá x Santa Cruz

Andirá e Santa Cruz se enfrentam na terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, na abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Quem vencer confirma a classificação para semifinal do torneio.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 7 Pts

2º Andirá 6 Pts

3º São Francisco 6 Pts

4º Atlético 4 Pts

5º Plácido de Castro 3 Pts

6º Náuas 0 Pt

Cotidiano

Ex-Corinthians marca no fim, e Juventude vence Ceará com milagre de Jandrei

Publicado

20 horas atrás

em

30 de agosto de 2025

Por

O Juventude segurou a pressão do Ceará, Jandrei fez uma defesa sensacional e, nos acréscimos, Mandaca marcou para Juventude vencer por 1 a 0 na Arena Castelão, neste sábado (30). Foi a primeira vitória do Juventude fora de casa no Brasileirão.

O Vozão amassou e foi dominante no primeiro tempo, mas não conseguiu converter a pressão em gol, com Jandrei salvando em cima da linha. Na segunda etapa, o Juventude equilibrou o jogo e, aos 49 minutos, Mandaca apareceu na área para definir o placar.

A derrota empate mantém o Ceará exatamente no meio da tabela, em 10º, com 26 pontos. O próximo compromisso do Vozão é diante do Vasco, no dia 14 de setembro, após a pausa para a Data Fifa.

O Juventude, por sua vez, vai a 21 pontos e sai da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição e empurrando o Vasco para o Z4 momentaneamente. A equipe jaconera agora recebe o Flamengo, também no próximo dia 14, após a pausa para o calendário de seleções.

 

Fonte: UOL

