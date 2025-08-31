Preventório e Grêmio Xapuriense goleiam na abertura do Estadual Sub-16

Preventório e Grêmio Xapuriense conseguiram manter o favoritismo neste sábado, 30, no CT do Cupuaçu, e estrearam com goleadas no Campeonato Estadual Feminino Sub-16.

O Preventório fez 16 a 0 no Vasco e o Grêmio Xapuriense bateu o Real Sociedade por 6 a 1.

Estreia de favorito

O time das Craques do Futuro, favorito ao título, enfrenta o PSG neste domingo, 31, a partir das 15h20, no CT do Cupuaçu, em confronto válido pelo grupo A.

