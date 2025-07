Preventório e Grêmio Xapuriense decidem 1º turno do Estadual Sub-18

Preventório e Grêmio Xapuriense decidem nesta segunda, 7, a partir das 15h20, no Florestinha, o título do primeiro turno do Campeonato Estadual Feminino Sub-18. As duas equipes entram para final em igualdade de condições e se o jogo terminar empatado, o campeão vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Sem desfalques

A técnica Flávia Fernandes não terá nenhum desfalque para o confronto. A dupla formada pela meia Isadora e a atacante Ketlen são os destaques da equipe.

Thaeme e Pec

No Grêmio Xapuriense, as meias Thaeme e Pec são duas peças importantes no esquema ofensivo do técnico Tiago Luiz.

“Vai ser um jogo difícil, mas a equipe vem evoluindo e isso é importante no momento decisivo”, declarou o treinador.

