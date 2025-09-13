Cotidiano
Preventório e Atlético Xapuriense fazem confronto isolado do Estadual
Preventório e Atlético Xapuriense fazem neste sábado, 13, a partir das 19h30, no Sesc, um confronto isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série A.
Ley contratado
A diretoria do Preventório fechou a contratação do experiente ala Ley para a sequência do Estadual. O atleta estreou na vitória contra o Veneza e será uma peça importante diante do Xapuriense.
Manter os 100%
O Atlético Xapuriense vai tentar contra o Preventório manter os 100% de aproveitamento na competição. A equipe é uma das favoritas ao título.
Jogo adiado
Quinarí e Campo Grande deveriam se enfrentar em Senador Guiomard neste sábado. Contudo, a diretoria do Campo Grande pediu o adiamento da partida por causa de problemas no transporte.
Brasileia e Rio Branco disputam o título do Estadual Sub-20
Brasileia e Rio Branco disputam neste sábado, a partir das 19 horas, em Brasileia, o título do Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado no tempo normal, o título vai ser definido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.
Pressão da torcida
Brasileia tem uma equipe bem ajustada e ainda terá a pressão da torcida para tentar a conquista do título jogando em casa.
Título inédito
O Rio Branco vai para a fronteira em busca de um título inédito. A equipe conta com promessas do futsal acreano e mesmo atuando fora de casa pode voltar com a taça.
Mirassol “azeda” volta de Arthur, vence o Grêmio e vai ao G4 do Brasileirão
O Mirassol venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o retorno de Arthur Melo com a camisa do Tricolor Gaúcho, mas não foi o resultado esperado pelos torcedores na Arena.
Alesson marcou o gol dos paulistas em Porto Alegre. O lance gerou polêmica, já que partiu de uma intervenção do VAR em lance muito ajustado de possível impedimento. No fim, a arbitragem determinou que a condição do atacante era legal.
Com o resultado, o Mirassol chegou a incríveis 38 pontos e integra o G4 do Brasileirão. É a grande surpresa desta edição da liga nacional. O Grêmio, em compensação, perdeu série de três jogos de invencibilidade e estacionou na 13ª posição, com 25.
Tanto Grêmio quanto Mirassol voltam a campo no próximo domingo (21), para disputarem a 24ª rodada do campeonato nacional. Os paulistas recebem o Juventude, às 16h (de Brasília), enquanto o Tricolor terá o clássico contra o Internacional, às 17h30.
Como foi o jogo?
Apesar de estar jogando em casa, o Grêmio não teve as melhores oportunidades e fez primeiro tempo ruim na Arena. Quem dominou foi o Mirassol, mostrando, novamente, porque é a sensação do Brasileirão.
José Aldo saiu cara a cara com Volpi, mas perdeu. Alesson também teve boa chance em chute defendido pelo goleiro. O atacante em questão abriria o placar para o Mirassol, após finalização João Victor na trave, em cobrança de escanteio de Reinaldo. Ele aproveitou o rebote.
Pelo lado do Grêmio, a única chance veio com Marlon. A finalização do lateral esquerdo viu defesa de Fábio, e Cristaldo, no rebote, perdeu livre e sem goleiro. A etapa inicial ainda terminou com confusão, por conta do gol polêmico do Mirassol.
No segundo tempo, o Grêmio foi para cima, mas voltou a encontrar dificuldades na criação. O Mirassol se aproveitava dos contra-ataques, sem conseguir encontrar o gol que encaminharia o resultado.
Mano Menezes ainda protagonizou um problema inusitado nos 45 minutos finais. Ao promover a entrada de Pavón, a comissão técnica se confundiu e não tirou o jogador que o comandante queria, para a sua ira no banco de reservas.
Sem forças para reagir, o Grêmio assustou pouco o goleiro Walter. Derrota na Arena e vaias dos tricolores nas arquibancadas. Melhor para o Mirassol, que segue acumulando pontos importantes no Brasileirão.
Fonte: CNN
Com possibilidade de chuvas isoladas, tempo segue quente no Acre neste sábado
O sábado, 13, será de predomínio de sol e nuvens em grande parte da região Norte e Centro-Oeste, além de áreas da Bolívia e do Peru. No Acre, o tempo permanece quente e abafado, com possibilidade de pancadas rápidas de chuva em pontos isolados, especialmente durante a tarde e à noite. Apesar da chance de instabilidade, a previsão indica baixa probabilidade de temporais intensos no estado.
De acordo com os meteorologistas, no leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o sol predomina ao longo do dia, mas não estão descartadas chuvas rápidas em alguns pontos. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 45% no período da tarde e pode chegar a 95% no início da manhã. Os ventos devem ser fracos a calmos, soprando da direção sul, com variações de sudeste e sudoeste.
Já no centro e oeste do estado, que incluem as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, com tempo quente e sol entre nuvens. Há possibilidade de pancadas localizadas, mas com baixa probabilidade de chuvas fortes. A umidade do ar deve variar de 45% a 55% durante a tarde e alcançar até 100% no amanhecer.
As temperaturas seguem elevadas em todo o Acre. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar mínimas entre 22°C e 24°C, com máximas de até 36°C. Em Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba e Assis Brasil, as máximas podem chegar a 37°C. Cidades como Tarauacá e Feijó devem registrar as temperaturas mais altas do estado, entre 36°C e 38°C. Já no Vale do Juruá, municípios como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão mínimas de 23°C a 25°C e máximas mais amenas, variando entre 33°C e 35°C.
