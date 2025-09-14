fbpx
Brasil

Pressão por anistia cresce e governo traça estratégias para barrá-la

Publicado

1 hora atrás

em

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), oposição tenta destravar projeto que anistia envolvidos no 8 de Janeiro

Enquanto a oposição aperta o cerco para votar o projeto de lei (PL) da anistia para envolvidos no 8 de Janeiro, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)amarra estratégias para barrar o avanço da matéria no Congresso Nacional.

O tema ganhou fôlego nas últimas semanas com a entrada na articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB). Agora, a mobilização deve crescer ainda mais após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Governistas ouvidos pelo Metrópoles veem o movimento como natural, mas acreditam que a ofensiva não deve prosperar. E mesmo que avance na Câmara dos Deputados, o Senado deve barrar a proposta.

De toda forma, aliados do presidente Lula já se movimentam para derrotar o texto, caso vá a plenário. Como mostrou o Metrópoles, o objetivo do governo é derrubar o projeto para encerrar de vez a discussão, antes das eleições de 2026.

Pressão pela anistia

  • Parlamentares da oposição ampliaram a pressão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), paute o projeto de anistia após a condenação de Jair Bolsonaro.
  • O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por chefiar um plano de golpe de Estado após derrota nas eleições de 2022.
  • O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), quer levar o tema para a reunião de líderes, na próxima terça-feira (16/9), na expectativa de pautar o requerimento de urgência e a proposta o quanto antes. Motta, no entanto, resiste à ideia.
  • No Senado, a pauta da anistia enfrenta ainda mais resistência. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AL), é contrário à possibilidade de perdoar os crimes do ex-presidente e, inclusive, trabalha em uma proposta alternativa àquela defendida pelos apoiadores de Bolsonaro.

Estratégias do governo

Frente ao acirramento das discussões, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), convocou ministros para atuarem junto às bases para impedir o avanço da pauta. Em reunião na última segunda-feira (8/9), a titular da articulação política também cobrou apoio em projetos prioritários do governo que tramitam no Congresso.

Já nesta semana, o governador Tarcísio deve voltar a Brasília para intensificar as negociações em torno da anistia. Enquanto isso, o governo já conta votos para derrubar o texto, caso seja pautado em plenário.

Outra frente de atuação de governistas é ampliar a pressão para que pautas importantes do Executivo avancem no Congresso. É o caso da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil. A expectativa é votar o texto na Câmara até o fim de setembro.

Para o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), a mobilização de bolsonaristas pela anistia não deve travar a tramitação da matéria. “[Votar em setembro] é o compromisso que Hugo Motta tem conosco e também Arthur Lira [relator do texto]. Nós não achamos que isso vai atrapalhar, não. Pelo contrário, acho que esse assunto da anistia é, hoje, assunto da extrema direita”, ressaltou.

O parlamentar afirma que o projeto dos bolsonaristas é “criar instabilidade social, econômica e política no Brasil”. Ele aposta que nem Motta, nem Alcolumbre estariam de acordo em estabelecer isso na Câmara e no Senado.

Recentemente, Motta reafirmou publicamente o compromisso de votar a proposta do IR. Segundo ele, o tema é “uma prioridade para o Brasil e os brasileiros”. Apesar disso, o projeto ainda não tem data para análise.

Brasil

Com possibilidade de votar anistia na Câmara, oposição e governo contam votos

Publicado

39 minutos atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

Oposição quer anistia geral, que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados – 09/09/2025

Movimento ocorre na esteira de condenação de Bolsonaro por golpe

Com expectativa de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta(Republicanos-PB), paute o projeto da anistia geral nesta semana, a oposição e o governo mobilizam aliados para contar votos.

O movimento ocorre na esteira de a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por golpe de Estado. Ainda cabe recurso.

A oposição pretende pleitear a votação novamente na próxima reunião de líderes, que ocorre na terça-feira (16).

Com apoio do Republicanos, do PP, do União Brasil, do PL e do Novo, a oposição aventa ter mais de 300 votos a favor da urgência e do mérito da proposta. O grupo tem ainda a articulação do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em favor da pauta.

Já o governo, tem o apoio do PT e busca votos contra a proposta. Um caminho a ser usado seria o de conseguir apoios nos partidos de centro, como MDB e PSD. Isso, é claro, além do PSOL, PDT, PSB e PCdoB, que são contra a anistia.

O centro, contudo, será o responsável pela aprovação ou reprovação do projeto, tendo em vista que são as bancadas mais dividas.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (RJ) afirmou que o texto tem “clima de derrota”. “Hoje [o governo] tem voto para derrotar”, afirmou ao R7.

Já o líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS), diz ter mais de 300 votos em prol do texto. Ele alega que Motta “tem que enfrentar” a pauta.

“É uma pauta que o Hugo Mota tem que enfrentar, mesmo com todas as pressões que ele sofre. É uma pauta igual ao que o [Davi] Alcolumbre tem que enfrentar. o voto do Fux é o voto mais qualificado na nossa visão. Foi o único que apresentou provas. ele citou cada réu”, disse.

Na Câmara, tramita um projeto que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro. Mas a oposição articula uma anistia geral, que inclua o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e investigados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das fake news, que data desde 2019.

Mas tudo isso ainda depende do aval de Motta e, se eventualmente aprovado na Câmara, o texto ainda precisa passar pelo Senado, onde o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), já indicou ser contra a anistia, mas a favor apenas de uma revisão das penas aos condenados pelo 8 de janeiro.

 

Brasil

Como a polícia do Equador capturou ‘tenente’ de maior narcotraficante do país

Publicado

43 minutos atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

Procurado também pelos EUA, criminoso coordenava operações ilegais de mineração e atuava como líder do grupo Los Choneros-Fatales

Topo foi transferido para Guayaquil sob forte esquema de segurança
Reprodução/X

A polícia equatoriana prendeu no sábado (13) Darío Javier Peñafiel, conhecido como Topo, apontado como o braço direito do narcotraficante José Adolfo Macías, o Fito, considerado o mais poderoso do país. A operação ocorreu na Amazônia, perto da comunidade de Limonchicta, na cidade de Tena, e foi conduzida por um grupo especial de combate ao crime organizado criado pelo presidente Daniel Noboa.

Autoridades informaram que Topo coordenava operações ilegais de mineração na regiãoe atuava como líder do grupo criminoso Los Choneros-Fatales, dissidência dos Los Choneros. Durante a prisão, foi encontrada uma sacola preta com 250 notas de 20 dólares, totalizando 5 mil dólares em espécie.

O ministro do Interior do Equador, John Reimberg, afirmou que Topo mantém vínculos com a Frente Carolina Ramírez, facção dissidente da guerrilha colombiana FARC, desmobilizada em 2017. “Topo fará companhia a Fito muito em breve nos Estados Unidos”, disse Reimberg, ao assegurar que o criminoso será extraditado em pouco tempo.

https://twitter.com/i/status/1967218187692593170

Peñafiel é requisitado por um tribunal de Nova York por narcotráfico e lavagem de dinheiro. No Equador, enfrenta acusações de tráfico ilícito de armas de fogo, químicas e explosivos. A legislação prevê penas de 16 a 19 anos para esses crimes. A captura de Topo reativou um processo judicial que estava em andamento, já que havia um mandado de prisão e ele estava em prisão preventiva.

Após a captura, Topo foi transferido para Guayaquil sob forte esquema de segurança e levado para o presídio La Roca, de segurança máxima, onde aguardará os trâmites de extradição.

Fito, chefe dos Los Choneros e antigo aliado de Topo, foi recapturado em junho de 2025 em um bunker na província de Manabí. Em seguida, aceitou ser extraditado para Nova York, onde não se declarou culpado. Sua fuga de uma prisão em 2024 levou o presidente Noboa a decretar um “conflito armado” interno, que permanece em vigor e autorizou a presença das Forças Armadas nas ruas e nos presídios.

Com a prisão de Peñafiel, o Equador soma quatro cidadãos enviados a prisões nos Estados Unidos desde a aprovação do referendo que reformou a lei de extradições.

Perguntas e Respostas

Quem foi preso pela polícia equatoriana e por que motivo?

A polícia equatoriana prendeu Darío Javier Peñafiel, conhecido como Topo, no dia 13 de outubro. Ele é considerado o braço direito do narcotraficante José Adolfo Macías, o Fito, e estava coordenando operações ilegais de mineração na Amazônia.

Onde ocorreu a prisão de Topo?

A prisão de Topo ocorreu na Amazônia, perto da comunidade de Limonchicta, na cidade de Tena, e foi realizada por um grupo especial de combate ao crime organizado criado pelo presidente Daniel Noboa.

Quais foram os achados durante a prisão?

Durante a prisão, a polícia encontrou uma sacola preta contendo 250 notas de 20 dólares, totalizando 5 mil dólares em espécie.

Quais são as acusações contra Topo?

Topo é requisitado por um tribunal de Nova York por narcotráfico e lavagem de dinheiro. No Equador, ele enfrenta acusações de tráfico ilícito de armas de fogo, químicas e explosivos, com penas que variam de 16 a 19 anos para esses crimes.

O que o ministro do Interior do Equador disse sobre Topo?

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou que Topo tem vínculos com a Frente Carolina Ramírez, uma facção dissidente da guerrilha colombiana FARC. Ele também mencionou que Topo será extraditado para os Estados Unidos em breve.

Qual é a situação atual de Topo após a captura?

Após a captura, Topo foi transferido para Guayaquil sob forte esquema de segurança e levado para o presídio La Roca, de segurança máxima, onde aguardará os trâmites de extradição.

Qual é a relação entre Topo e Fito?

Fito, chefe dos Los Choneros e antigo aliado de Topo, foi recapturado em junho de 2025 e aceitou ser extraditado para Nova York. Sua fuga em 2024 levou o presidente Noboa a decretar um “conflito armado” interno no país.

Quantas pessoas foram enviadas para prisões nos Estados Unidos desde a reforma da lei de extradições no Equador?

Com a prisão de Peñafiel, o Equador soma quatro cidadãos enviados para prisões nos Estados Unidos desde a aprovação do referendo que reformou a lei de extradições.

 

Brasil

Avião monomotor transportando 180 quilos de coca cai e piloto morre

Publicado

1 hora atrás

em

14 de setembro de 2025

Por

Corpo de Bombeiros de em Coruripe, em Alagoas, atua no resgate e isolamento devido ao risco de explosão

Corpo de Bombeiros/AL

Um avião monomotor caiu neste domingo (14/9), próximo a um estádio em Coruripe, em Alagoas. Segundo a Polícia Militar de Alagoas (PM/AL), a aeronave transportava 180 quilos de drogas e tinha apenas um ocupante, o piloto, que faleceu no local. Os tabletes de entorpecentes traziam um adesivo da Spacex, empresa de Elon Musk.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL), duas viaturas foram empregadas na ocorrência, com um total de seis militares atuando na operação. A área foi isolada devido ao risco de explosão, garantindo a segurança das equipes.

Confira a reportagem completa no Gazeta.Web, parceiro do Metrópoles.

