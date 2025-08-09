Brasil
Pressão europeia cresce: aliados históricos cortam apoio militar a Israel
As imagens de palestinos desesperados por comida aumentaram a pressão pelo fim da guerra em Gaza. Aliados históricos de Israel na Europa agora pretendem reconhecer o Estado da Palestina e suspender as vendas de armas para tropas israelenses.
As imagens de palestinos desesperados por comida aumentaram a pressão pelo fim da guerra em Gaza. Aliados históricos de Israel na Europa agora pretendem reconhecer o Estado da Palestina e suspender as vendas de armas para tropas israelenses.
O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, anunciou nesta sexta-feira (8) que o país vai vetar exportações de equipamentos militares que possam ser usados na Faixa de Gaza.
A Alemanha responde por 33% das armas fornecidas para Israel, segundo levantamento mais recente do SIPRI (sigla em inglês para Instituto Internacional de Pesquisa para Paz de Estocolmo). O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, com 66%.
Merz suspendeu as exportações de armas até segunda ordem em resposta ao plano israelense de assumir o controle total da Faixa de Gaza.
O chanceler alemão afirmou que Israel tem o direito de desarmar o Hamas e buscar a liberação dos reféns, mas que é “difícil ver como esses objetivos podem ser alcançados” com a expansão da ofensiva.
Em resposta, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou a Alemanha de “recompensar o terrorismo do Hamas com o embargo de armas a Israel”.
Para Muhammad Shehada, analista político de Gaza e pesquisador do programa do Conselho Europeu de Relações Exteriores para o Oriente Médio, a mudança de posicionamento na Europa é sem precedentes mesmo que, em grande medida, simbólica.
“Israel tornou impossível que os aliados europeus continuem defendendo o país, com líderes israelenses dizendo que não permitirão a entrada de comida ou água em Gaza ou que destruirão todos os edifícios restantes”, afirma Muhammad Shehada.
“Quase dois anos depois [do 7 de outubro] isso não pode mais ser justificado como desabafo emocional. São ordens claras do governo para cometer crimes de guerra”, acrescenta Shehada.
Ele destaca que as acusações de crimes de guerra e limpeza étnica foram reforçadas por lideranças políticas israelenses, como o ex-premiê israelense Ehud Olmert e o ex-ministro da Defesa Moshe Ya’alon.
Pressão internacional
A pressão sobre Israel cresce desde que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sugeriu nesta semana que pretendia assumir o controle total de Gaza.
Diante da repercussão, Netanyahu recuou: “Não vamos ocupar, vamos liberar Gaza do Hamas”, disse ele depois que o gabinete israelense aprovou na sexta-feira (8) os planos para expandir a campanha militar no território palestino e controlar a Cidade de Gaza.
“Tal operação pioraria uma situação já catastrófica, sem permitir a libertação dos reféns do Hamas, nem o desarmamento e a rendição do Hamas”, condenou a França por meio do Ministério de Relações Exteriores.
Reconhecimento do Estado da Palestina
Aliado histórico de Israel, a França pretende reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral da ONU, em setembro.
Ao anunciar a decisão, o presidente Emmanuel Macron argumentou que é preciso desmilitarizar o Hamas e assegurar um Estado palestino, que reconheça plenamente Israel, para estabilizar o Oriente Médio.
Por outro lado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem insistido que reconhecer a independência da Palestina seria “recompensar o Hamas”.
O movimento da França foi seguido pelo Reino Unido, outro aliado histórico que pretende reconhecer a Palestina, caso Israel não adote medidas concretas para conter a crise humanitária em Gaza.
Portugal também iniciou o processo para o reconhecimento da Palestina. Já a Alemanha, defende a solução de dois Estados, mas tem resistido a reconhecer o Estado palestino.
Muhammad Shehada considera que o movimento europeu tem sido lento e, em grande parte, simbólico. “O que Israel teme é que essas declarações simbólicas se transformem em medidas punitivas concretas”, diz.
“A Europa é o maior parceiro comercial de Israel. Eles podem facilmente desligar esse interruptor — proibir venda de armas, suspender relações comerciais, rever termos de comércio — tudo isso teria um impacto significativo”, sugere.
Dentro do bloco europeu, a Eslovênia se tornou esta semana o primeiro país a banir qualquer tipo de comércio de armas com Israel. O governo esloveno também proibiu as importações de bens produzidos em territórios palestinos ocupados e aumentou a ajuda a Gaza.
A União Europeia tem feito duras críticas à ofensiva na Faixa de Gaza e ao bloqueio de ajuda humanitária, sugerindo que Israel teria violado direitos humanos, e avalia como agir.
Onde Israel consegue armas?
Israel está entre os maiores importadores de armas do mundo. O país está em 15º lugar no ranking do SIPRI. Essas armas são transferidas pelos EUA (66%), Alemanha (33%) e Itália (1%).
As vendas dos Estados Unidos para Israel incluem aviões de combate, blindados e bombas guiadas. Por sua vez, a Alemanha fornece principalmente fragatas e torpedos.
O relatório do SIPRI aponta que Israel usou armas importadas na campanha militar em Gaza e nas ofensivas contra Irã, Líbano, Síria e Iêmen, depois do ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023.
A maior parte dessas armas, no entanto, foi fornecida ao longo de várias décadas e entregue antes do atentado que desencadeou a guerra.
Desde então, os Estados Unidos aumentaram a ajuda militar à Israel, mas parte das entregas ainda estava pendente até o final do ano passado, segundo dados do SIPRI. Isso incluía cerca de 60 aviões de combate, que ainda não haviam sido entregues.
Historicamente, o país também recebeu apoio militar de países como Reino Unido e França, que agora prometem reconhecer o Estado da Palestina.
A França forneceu blindados, tanques, diferentes tipos de mísseis e aviões de combate entre outros equipamentos militares nos anos que se seguiram à criação do Estado de Israel, em 1948.
O Reino Unido também enviou principalmente aviões de combate e tanques. Atualmente, o país não fornece armas para Israel diretamente, mas emite licenças para as vendas de equipamentos militares.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Localizado oitavo corpo de garimpeiros assassinados na divisa entre Amapá e Pará
Grupo foi atacado após suposta confusão com assaltantes; apenas um homem sobreviveu ao crime ocorrido em área de garimpo ilegal.
O Grupo Tático Aéreo (GTA) do Amapá encontrou, no fim da tarde desta sexta-feira (8), o oitavo corpo do grupo de garimpeiros assassinados em uma área de garimpo ilegal na divisa entre Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA). A vítima, que estava desaparecida no rio Jari desde o ataque, ainda não foi identificada.
Das nove pessoas envolvidas, apenas uma sobreviveu e foi resgatada por militares. De acordo com a Polícia Civil, os corpos apresentavam sinais de violência, e a principal suspeita é de que os garimpeiros tenham sido mortos após serem confundidos com assaltantes que atuaram na região no último fim de semana.
As investigações apontam que o grupo saiu do Amapá na sexta-feira (1º) com destino ao Pará para visitar uma área de terra na região de fronteira. As duas caminhonetes usadas na viagem foram deixadas estacionadas, enquanto os homens seguiram de barco até o local da negociação.
Na segunda-feira (4), ao retornar ao ponto onde haviam deixado os veículos, os garimpeiros utilizaram internet via satélite para avisar familiares que estavam voltando para Laranjal do Jari. Foi o último contato.
Parentes procuraram a delegacia de Laranjal do Jari na terça-feira (5), e, no dia seguinte, moradores encontraram as caminhonetes incendiadas em um ramal abandonado, reforçando as suspeitas de crime. As vítimas eram naturais do Amapá, com residência em Laranjal do Jari, no distrito de Lourenço (Calçoene) e em Macapá.
Comentários
Brasil
PRF apreende veículo clonado com 1,5 tonelada de alho contrabandeado em Roraima
Carga trazida da Guiana foi interceptada após perseguição de mais de 60 km na BR-401; condutor fugiu para área de mata.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira (8), um veículo clonado transportando 1,5 tonelada de alho contrabandeado na BR-401, em Bonfim, município localizado na fronteira de Roraima com a Guiana.
Segundo a PRF, durante patrulhamento, agentes ordenaram a parada de um Toyota SW4, que desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade em direção a Bonfim. Após mais de 60 quilômetros de perseguição, o motorista abandonou o automóvel e fugiu para uma área de mata.
Na inspeção, foi constatado que o carro era de origem venezuelana e utilizava placa brasileira clonada. No interior, havia 150 sacos de alho, totalizando 1,5 tonelada. A carga, proveniente da Guiana, não possuía documentação legal, configurando crime de contrabando.
A ação contou com apoio da Guarda Municipal de Bonfim, que auxiliou no cerco ao veículo. O automóvel e o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal, em Boa Vista.
Comentários
Brasil
MPF aciona Justiça para multar Amazonas por descumprir prazo para criar mecanismo contra tortura
Órgão pede bloqueio de recursos e aplicação de multa de R$ 100 mil, com cobrança mensal de R$ 77 mil, até implementação do sistema de prevenção.
O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação na Justiça Federal para que o Estado do Amazonas seja multado em R$ 100 mil e tenha recursos bloqueados por não cumprir o prazo de 120 dias, fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT). O período estabelecido teve início em 1º de fevereiro de 2025 e se encerrou em junho, sem que o órgão fosse implementado.
Além da multa prevista na decisão anterior, o MPF solicita que seja fixada uma cobrança mensal de R$ 77 mil enquanto persistir o descumprimento. A medida integra o acompanhamento do órgão para garantir a execução do Sistema Estadual de Prevenção à Tortura, previsto na Lei nº 12.847/2013.
O pedido ocorre em meio a um histórico de graves denúncias de maus-tratos e tortura no sistema prisional amazonense. Entre os casos recentes, está o de uma mulher indígena da etnia Kokama, que relatou ter sido vítima de abuso sexual e outras violações durante prisão em Santo Antônio do Içá (AM), incluindo encarceramento em cela masculina, negativa de assistência médica e jurídica, intimidação de familiares e transferência para Manaus, o que a isolou da família.
O MPF também cita outros episódios emblemáticos: a rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em 2017, que deixou 56 mortos; agressões contra detentos no Compaj, em 2018; a morte de 55 presos em unidades prisionais, em 2019; abusos e torturas durante operação policial no Rio Abacaxis, em 2020; e casos de violações de direitos humanos identificados em inspeção na delegacia de São Gabriel da Cachoeira, em 2022.
Segundo o órgão, a criação do MEPCT é fundamental para prevenir novas violações e assegurar que o Amazonas cumpra normas nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos.
Você precisa fazer login para comentar.