O crime ocorreu na casa da mãe da vítima, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Durante o flagrante, o suspeito informou à polícia que a discussão começou porque a mãe estava lavando as roupas dele e o irmão não gostou e disse que ele deveria lavar as próprias roupas, já que a mãe estava doente.

Ainda segundo o processo, a mãe dos envolvidos relatou que estava com os filhos no momento do crime e que percebeu que eles estavam muito exaltados durante a discussão. Quando ela se virou, percebeu que Neri estava com uma faca e disse para ele largar o objeto. Mas, ele já havia desferido o golpe contra o irmão.