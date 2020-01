Homem de 28 anos teria estuprado, matado e escondido corpo de criança de 10 anos no município de Fonte Boa, no Amazonas. Vídeos do linchamento foram divulgados

Um homem de 28 anos preso por estuprar , matar e esconder o corpo de uma menina de 10 anos na cidade de Fonte Boa, no Amazonas, foi retirado da delegacia, morto e esquartejado no meio da rua nesta sexta-feira (18).

A morte da menina Elcleciane Nascimento Duarte, que fazia bolos com o suspeito, Ronald Gomes, e a esposa dele, que não teve identidade revelada, abalou a cidade de 17 mil habitantes.

O corpo da menina foi encontrado pela esposa de Ronald, que acionou a polícia. O homem confessou que ofereceu R$ 40 para ter relações sexuais com a menina, que se recusou e tentou fugir. Diante disso, ele estuprou a criança, a matou asfixiada e tentou esconder o corpo.

O suspeito ficou sob custódia na 55ª DIP e seria encaminhado para Manaus, onde ficaria à disposição da Justiça. Na sexta-feira, porém, a população conseguiu invadir a delegacia, tirar o homem do local e matá-lo no meio da rua. Vídeos do momento em que o homem é morto foram divulgados nas redes sociais. Posteriormente, o corpo de Ronald foi esquartejado pela população.

