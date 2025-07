Preso por duplo homicídio, Eduardo Veríssimo é indiciado por tentativa de assassinato em barbearia no bairro Taquari

Luciano Cavalcante, de 43 anos, descia ladeira em alta velocidade quando atingiu motocicleta; ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro

Um ciclista identificado como Luciano Cavalcante de Carvalho, de 43 anos, ficou ferido após se envolver em uma colisão com uma motocicleta no final da tarde desta segunda-feira (1º), em um movimentado cruzamento entre a Rua Castro Alves e a Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

De acordo com o motociclista Alan Sander, que pilotava uma Yamaha Factor preta, ele trafegava pela Rua Castro Alves no sentido bairro-centro e tentou atravessar a Avenida Getúlio Vargas. No momento da travessia, foi surpreendido por Luciano, que descia a ladeira da Getúlio Vargas em alta velocidade, no sentido centro-bairro, de bicicleta.

O impacto ocorreu na traseira da motocicleta, causando a queda de Luciano, que sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Um garupa que acompanhava Alan também foi atingido, mas não necessitou de atendimento.

O próprio motociclista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Uma equipe de suporte básico prestou os primeiros socorros ao ciclista, que foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área e acionaram a perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, os veículos envolvidos foram liberados. As causas exatas do acidente serão apuradas pela autoridade competente.

