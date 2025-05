Preso o nono suspeito de envolvimento na morte brutal de Yara Paulino em Rio Branco

Operação resulta em prisão de três adultos, apreensão de menores e confisco de entorpecentes em residência usada como ponto de tráfico

Santa Rosa do Purus (AC) — Em uma operação deflagrada nesta quinta-feira (29), a Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão e do 2º Pelotão local, desarticulou um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas no município. A ação resultou na apreensão de entorpecentes, materiais para embalo, dinheiro em espécie, além da prisão de três adultos e apreensão de três menores.

A operação teve início após o monitoramento de um adolescente que carregava uma mochila com drogas e foi visto entrando em uma casa já conhecida pelas autoridades como ponto de venda de entorpecentes. A PM solicitou e obteve autorização judicial para realizar a entrada no imóvel.

Durante a incursão, os militares cercaram a residência e confirmaram a presença dos envolvidos. No interior do imóvel, além das prisões, foram encontrados materiais usados na preparação e comercialização de drogas, além de R$ 170 em dinheiro.

Todo o material apreendido, juntamente com os suspeitos, foi encaminhado à Delegacia-Geral da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Os nomes dos adultos presos não foram divulgados para não comprometer as investigações em andamento.

A ação é considerada mais um avanço no combate ao tráfico em áreas de difícil acesso no Acre e reforça o trabalho da Polícia Militar no enfrentamento à criminalidade e na proteção das comunidades mais isoladas do estado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários