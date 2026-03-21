Preso há 4 meses, Bolsonaro completa 71 anos durante internação

Em meio a mais uma internação, o ex-presidente Jair Bolsonaro completa, neste sábado (21/3), 71 anos. Bolsonaro está internado desde a última sexta-feira (15/3), no Hospital DF Star, devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O político chega à data diante da expectativa de conseguir prisão domiciliar.

Esse é o primeiro aniversário do ex-mandatário desde a sua condenação a 27 anos e 3 meses por liderar a trama golpista. Ele cumpre a pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, mais conhecido como Papudinha.

No ano passado, Bolsonaro confraternizou o aniversário de 70 anos ao lado de amigos e familiares com uma feijoada, organizada por Michelle Bolsonaro, em uma casa no Lago Sul. Na ocasião, o ex-presidente chegou a discursar e mencionar o o chip hormonal usado por ele para aumentar o desempenho sexual.

“Obrigado pela presença! Quem diria, né, que ia chegar o dia em que eu seria o mais experiente do grupo. Mas, por outro lado, talvez eu seja mais ativo que todos vocês. É o chip! É o chip, é o chip, é o chip!”, disse o ex-presidente no discurso.

O ano de Bolsonaro

O aniversário deste ano é marcado por muitas reviravoltas na vida do ex-mandatário. No dia 4 de agosto o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a prisão domicilar de Jair Bolsonaro, após quebra das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes em 18 de julho.

Após a Polícia Federal indicar ao STF o risco de fuga do ex-presidente devido a uma vigília e tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, Moraes converteu a prisão domiciliar em preventiva.

No dia 22 de novembro ele foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), tendo iniciado o cumprimento da pena no dia 25 de novembro, após a Primeira Turma declarar trânsito em julgado.

Após o inicio da pena, ele foi transferido, no dia 15 de janeiro, para a Sala de Estado Maior no complexo penitenciário após pouco mais de 2 meses detido na Superintendência da Polícia Federal.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), citou as reclamações feitas por Bolsonaro ao longo da detenção e considerou que, apesar da “total ausência de veracidade nas reclamações”, não impediria a transferência para uma cela que considerou “ainda mais confortável”.

Apesar do isolamento, a prisão foi transformada em um “Quartel General (QG)” da oposição para a definição de palanques eleitorais. As visitas são usadas comoum momento de articulações e definições de nomes de candidatos correligionários e aliados.

Internação

Bolsonaro foi internado no dia 15 de fevereiro devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana. O ex-presidente apresentou febre alta, queda de saturação de oxigênio, sudorese intensa e calafrios, precisando ser escoltado da prisão á unidade hospitalar.

Apesar da boa evolução clínica e laboral, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva e ainda sem previsão de alta.

Esta é a 7ª internação desde o decreto da prisão domiciliar.