No dia 27 de fevereiro desse ano, Gabriel aparece juntamente com seu comparsa roubando a bolsa de uma mulher no momento em que ela entra em um veículo Corolla.

rondoiagora.com

Investigadores da 1° Delegacia de Polícia de Porto Velho, em conjunto com policiais da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio prenderam o foragido Gabriel Martins de Lima, acusado de praticar crimes conhecido como saidinhas de bancos. A prisão dele aconteceu na manhã desta quarta-feira (14), na Zona Sul da Capital.

Policiais do Sevic do 1° DP informaram que já estavam investigando o criminoso por conta da onda de assaltos que ele vinha praticando, quando descobriram que havia dois mandados de prisão contra ele.

Câmeras de segurança registraram pelo menos dois roubos praticados por ele. Em um dos flagrantes, no dia 27 de fevereiro desse ano, Gabriel aparece juntamente com seu comparsa roubando a bolsa de uma mulher no momento em que ela entra em um veículo Corolla.

Em outro crime gravado, no dia 15 de setembro, o bandido aparece rendendo um empresário com uma arma de fogo, no momento em que ele chegava em uma agência do Sicoob. Gabriel rouba a bolsa da vítima contendo R$ 44 mil e foge com seu comparsa em uma motocicleta.

Durante as investigações, os policiais descobriram o local onde o acusado estava escondido. Nesta manhã, policiais do 1 DP juntamente com investigadores da Patrimônio localizaram e prenderam o criminoso.

Ele foi encaminhado para delegacia, onde será ouvido e levado para o presídio da capital.

Comentários