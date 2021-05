Preso após espancar a mãe é encontrado enforcado dentro da cela de delegacia no Acre

Eleilson de Oliveira Pereira, de 32 anos, bateu na própria mãe, Marlene Rodrigues.

O Dia das Mães em Cruzeiro do Sul, neste domingo (9), virou caso de polícia. Eleilson de Oliveira Pereira, de 32 anos, bateu na própria mãe, Marlene Rodrigues.

O crime aconteceu na Vila Lagoinha. A polícia foi chamada, e Elenilson acabou preso.

Vizinhos informaram que essa não foi a primeira vez em que Marlene sofreu agressões do filho. Ela já havia aberto uma medida protetiva contra ele. Elenilson é usuário de álcool e outras drogas. Sempre que ele estava bebado, batia na mãe.

Após ser detido pela polícia na Delegacia de Cruzeiro do Sul, Elenilson se enforcou com as próprias roupas dentro da cela e morreu. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). O corpo só foi encontrado na cela, onde Oliveira estava sozinho, 5 horas após a prisão.

