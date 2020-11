As notificações de suspeita da doença chegaram a 397, sendo que 155 deram negativo. Até a quarta, o instituto tinha um caso indetectável e um inconclusivo. Além disso, o Iapen informou que 204 já estão curados.

O sistema penitenciário deve se inscrever na próxima semana para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai abrir para a adesão.

A gerente de Educação do Sistema Penitenciário, Margarete Frota, disse que primeiro a presidência faz a adesão e depois as unidades e por último é aberto o prazo de inscrição dos apenados que estão aptos a fazer a prova.

“Ainda não houve inscrição, a gente está começando os trâmites e na próxima semana abre a adesão para os estados e a gente faz a adesão das unidades. Tem um cronograma e fazemos o levantamento de quem tem ensino médio, verificamos os dados e inserimos no sistema e a aplicação será em fevereiro do ano que vem”, contou.

As provas do Enem, geralmente ocorre um mês depois do regular. No ano passado, 322 detentos fizeram a prova em quatro cidades do Acre – Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Rio Branco.