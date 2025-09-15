Acre
Presídio de Cruzeiro do Sul passa por operação contra novas fugas
Com o apoio de cães, a Polícia Penal realizou nesta segunda-feira, 15, uma operação no Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul. O objetivo foi localizar materiais ilícitos e avaliar a estrutura da unidade para prevenir novas fugas, como a do último dia 6, quando 8 presos fugiram da unidade prisional.
A direção da penitenciária não divulgou o que foi encontrado nas celas.
Os fugitivos do último dia 6, Eduardo da Silva Lima, José Francisco Souza da Silva (Dude), Edmar Vieira da Silva, Carlos Maico Gomes Fortunato, Caio Firmino Miranda, Carlos Tiago de Lima Izaías, José Rubens do Nascimento Alemão e Carlos Eduardo Santos Pedroza, não foram localizados. Eles conseguiram escapar cavando um buraco na parede da cela 725, no bloco 7.
Zico desembarca no Acre, recebe fãs em hotel da Capital e participa de evento no Sesc na tarde desta segunda-feira
O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, desembarcou na manhã desta segunda-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Conhecido mundialmente como o “Galinho de Quintino”, o craque foi recepcionado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, e pelo secretário de Esporte, Ney Amorim.
Simpático e atencioso, Zico distribuiu sorrisos, cumprimentou admiradores e posou para fotos com fãs e policiais militares. No hotel onde ficou hospedado, a cena se repetiu: filas de torcedores se formaram em busca de um registro ao lado do ídolo, que fez questão de atender a todos.
Ainda nesta tarde, o ex-jogador participa de um evento no ginásio do Serviço Social do Comércio (Sesc), em Rio Branco. Convidado pelo Governo do Acre, ele ministrará a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, abordando temas como liderança, superação e a experiência adquirida ao longo de sua carreira.
Aos 72 anos, Arthur Antunes Coimbra segue inspirando gerações. Zico é considerado o maior ídolo da história do Flamengo e acumula marcas impressionantes: maior artilheiro de todos os tempos do Maracanã, com 334 gols, e também do clássico Fla-Flu, com 19 gols.
É o maior vencedor da história do prêmio Bola de Prata da revista Placar, somando cinco conquistas, além de duas Bolas de Ouro. Em 1979, foi o maior artilheiro do futebol mundial, com 89 gols marcados em uma única temporada.
Em audiência na Câmara, Prefeitura de Rio Branco reforça compromisso no enfrentamento à Síndrome Alcoólica Fetal
A Câmara Municipal de Rio Branco sediou, nesta segunda-feira (15), uma audiência pública dedicada à discussão da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de distúrbios neurológicos evitáveis em crianças no mundo. O encontro reuniu vereadores, representantes de coletivos de famílias, profissionais de saúde, autoridades do Ministério Público e contou com a participação do Secretário Municipal de Saúde, Rennan Biths.
O secretário destacou que a atual gestão tem priorizado a reestruturação geral da saúde municipal, com medidas que envolvem desde melhorias nas unidades básicas até a criação de novos serviços especializados.
“Quando recebemos a missão de conduzir a Secretaria, o prefeito Tião Bocalom deixou claro o compromisso de avançar na saúde e não tem poupado esforços nesse sentido. Graças a essa visão, já conseguimos inaugurar o Ambulatório Materno Infantil, que atende gestantes de alto risco e crianças com transtornos, e estamos finalizando a entrega do CAPSi (Centro de Atenção Psicosocial Infanto-Juvenil), que vai possibilitar acompanhamento psicossocial às crianças e famílias que enfrentam a realidade da SAF”, afirmou.
O secretário reforçou também que o próximo desafio da gestão é investir em estratégias de comunicação e conscientização: “Diante desse primeiro ano à frente da Secretaria, nosso objetivo para 2026 é informar cada vez mais a população. Estou convencido de que, se não tivermos a sociedade do nosso lado e bem instruída, não conseguiremos avançar. O trabalho mais importante que podemos fazer é orientar as mulheres de forma clara: álcool e gravidez não combinam. Vamos trabalhar para que essa mensagem chegue a todas as famílias”, ressaltou.
A defensora da causa, Cleisa Cartaxo, representante de um coletivo de famílias que reúne mais de 60 casos de crianças e adolescentes com SAF, destacou que a sociedade precisa se engajar.
“Muitas dessas crianças são confundidas com diagnósticos como TEA e acabam sem o apoio adequado. Nosso papel é alertar a sociedade e cobrar políticas públicas que deem condições para que essas famílias tenham acompanhamento digno”, pontuou.
O promotor de justiça Ocimar Sales, do Ministério Público do Acre, ressaltou a importância da união de esforços para garantir dignidade às crianças e às mães.
“A conscientização é um papel fundamental não apenas do setor público, mas também do setor privado. Profissionais de saúde precisam estar atentos aos sinais e a sociedade deve abraçar essa causa. O Ministério Público se coloca como parceiro e continuará apoiando iniciativas como essa, que são pautas de saúde e de cidadania”, afirmou.
A audiência foi proposta pelo vereador André Kamai e contou ainda com a participação dos vereadores João Paulo, Zé Lopes, Eber Machado e do ex-vereador Rodrigo Forneck, autor da lei municipal que instituiu a prevenção à SAF em 2018.
Deracre recebe novos veículos para reforçar execução de obras
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, recebeu nesta segunda-feira, 15, quatro novos equipamentos que reforçam a capacidade de execução de obras em todo o Acre. A chegada das máquinas fortalece o trabalho da autarquia e permite que as equipes atendam com mais eficiência as comunidades que dependem da infraestrutura estadual.
“Quero agradecer ao governador Gladson Camelí e ao deputado Eduardo Velloso pelo apoio que tornou possível a chegada desses equipamentos. Com eles, nossas equipes poderão trabalhar com mais rapidez e precisão, garantindo que as obras cheguem com qualidade às comunidades que mais precisam”, afirmou Sula Ximenes.
Os novos recursos incluem duas escavadeiras hidráulicas sobre esteiras e dois veículos utilitários (pick-ups), adquiridos por meio de convênios com o Ministério da Defesa, no Programa Calha Norte, e com recursos de emenda parlamentar do deputado Eduardo Veloso.
O governador Gladson Camelí ressaltou o papel do parlamentar na aquisição: “Com a parceria do deputado Eduardo Veloso, esses equipamentos ampliam a capacidade do Deracre de executar obras com eficiência, beneficiando diretamente a população do Acre”.
A entrega representa um avanço na modernização da infraestrutura do estado, garantindo mais agilidade na execução das obras e melhor atendimento às necessidades da população.
