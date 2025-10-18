Presidiário que matou esposa será julgado na segunda-feira

O detento Leandro da Silva Rodrigues de 37 anos, será julgado na próxima segunda-feira, 20, pelo feminicídio da esposa, a adolescente Geovana Souza Silva de 16 anos. O detento Leandro da Silva Rodrigues de 37 anos, será julgado na próxima segunda-feira, 20, pelo feminicídio da esposa, a adolescente Geovana Souza Silva de 16 anos.

A sessão será realizada, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal, em Rio Branco.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que o crime ocorreu na madrugada do dia 7 de dezembro do ano passado, no cruzamento da Travessa Coral com a Rua Beija-Flor, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.

A vítima foi atacada em via pública e morta a golpes de faca, quando estava em uma bicicleta.

Leandro chegou a fugir, mas foi preso no dia seguinte, em uma casa, no segundo distrito da capital.

O detento, foi localizado por policiais do segundo batalhão.

O promotor do caso, com base nas provas, acredita que o réu será condenado.

A pena para o crime de feminicídio vai de 20 a 40 anos de prisão.

Durante a sessão, dois tios e a avó da vítima, além das testemunhas de acusação e defesa vão prestar depoimento.

O réu também responde um processo pelo crime de tráfico de drogas.

