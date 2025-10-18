Geral
Presidiário que matou esposa será julgado na segunda-feira
Comentários
Geral
Funcionário de barco sofre queimaduras graves em incêndio durante transporte de combustível no Juruá
Vítima teve roupa impregnada de gasolina e pegou fogo ao acender isqueiro para fazer café; família recebe doações para custear tratamento médico
Um grave acidente na tarde de sexta-feira (10) deixou Francisco Edinelson Lima do Rosário com queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio a bordo de uma embarcação que transportava combustível e passageiros no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.
De acordo com relatos da esposa, Maria Rosineire Saboia da Silva, o funcionário havia participado do abastecimento do barco e, ao tentar preparar um café para a tripulação, sua roupa – ainda impregnada de gasolina – pegou fogo ao acender um isqueiro.
A vítima foi socorrida e internada em estado grave no Hospital do Juruá, onde já passou por duas cirurgias. Familiares e amigos organizaram uma campanha de doações via PIX (703.194.792-85) para auxiliar nas despesas médicas. O caso reacendeu discussões sobre a falta de fiscalização e segurança no transporte fluvial de combustíveis na região.
“Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás, pra não dar prejuízo, mas foi o vapor da gasolina que pegou fogo”, declarou a esposa.
Edinelson foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado delicado. Já passou por duas cirurgias e deve enfrentar novos procedimentos nos próximos dias.
Diante da gravidade da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária nas redes sociais para arrecadar fundos. Morador de Marechal Thaumaturgo e pai de uma bebê de apenas um ano, Edinelson conta com o apoio da esposa, que permanece em Cruzeiro do Sul acompanhando o tratamento.
A família pede ajuda da comunidade: “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem divulgada online.
As doações podem ser feitas via Pix: 703.194.792-85
Comentários
Geral
Polícia Militar do Acre apreende mais de 150 kg de drogas em ação integrada na divisa com Rondônia
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão, realizou na tarde desta sexta-feira, 17, uma das maiores apreensões de drogas do ano no Posto de Fiscalização da Tucandeira, na BR-364, em Acrelândia, divisa com o estado de Rondônia. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de aproximadamente 152,85 quilos de entorpecentes.
Durante patrulhamento no posto, uma guarnição recebeu informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) sobre um veículo Fiat Pálio prata suspeito de transportar drogas entre estados. Ao avistar o automóvel, os policiais realizaram a ordem de parada; entretanto, o condutor desobedeceu e tentou evadir-se pela rodovia.
Após acompanhamento tático, que se estendeu até a área próxima à divisa com Rondônia, o veículo foi interceptado. Na vistoria, os militares encontraram diversas caixas e mochilas contendo grandes quantidades de entorpecentes. O motorista confessou o transporte da droga e recebeu voz de prisão.
O material apreendido totalizou aproximadamente 105,65 kg de skunk, 28,7 kg de crack e 18,5 kg de cloridrato de cocaína, além de R$ 4.955,00 em espécie, um aparelho de telefone celular e uma antena Starlink. Todo o material e o preso foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.
Você precisa fazer login para comentar.