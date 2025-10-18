Conecte-se conosco

Presidiário que matou esposa será julgado na segunda-feira

1 hora atrás

O detento Leandro da Silva Rodrigues de 37 anos, será julgado na próxima segunda-feira, 20,  pelo feminicídio da esposa, a adolescente Geovana Souza Silva de 16 anos.
A sessão será realizada, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal, em Rio Branco.
Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que o  crime ocorreu na madrugada do dia 7 de dezembro do ano passado, no cruzamento da Travessa Coral com a Rua Beija-Flor, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.
A vítima foi atacada em via pública e morta a golpes de faca, quando estava em uma bicicleta.
Leandro chegou a fugir, mas foi preso no dia seguinte, em uma casa, no segundo distrito da capital.
O detento, foi localizado por policiais do segundo batalhão.
O promotor do caso, com base nas provas, acredita que o réu será condenado.
A pena para o crime de feminicídio vai de 20 a 40 anos de prisão.
Durante a sessão, dois tios e a avó da vítima, além das testemunhas de acusação e defesa vão prestar depoimento.
O réu também responde um processo pelo crime de tráfico de drogas.

Funcionário de barco sofre queimaduras graves em incêndio durante transporte de combustível no Juruá

39 minutos atrás

18 de outubro de 2025

Vítima teve roupa impregnada de gasolina e pegou fogo ao acender isqueiro para fazer café; família recebe doações para custear tratamento médico

Apesar de especulações sobre um possível vazamento de gás, Rosineire afirma que o incêndio foi provocado pelos vapores da gasolina. Foto: captada 

Um grave acidente na tarde de sexta-feira (10) deixou Francisco Edinelson Lima do Rosário com queimaduras de segundo e terceiro grau após um incêndio a bordo de uma embarcação que transportava combustível e passageiros no Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com relatos da esposa, Maria Rosineire Saboia da Silva, o funcionário havia participado do abastecimento do barco e, ao tentar preparar um café para a tripulação, sua roupa – ainda impregnada de gasolina – pegou fogo ao acender um isqueiro.

A vítima foi socorrida e internada em estado grave no Hospital do Juruá, onde já passou por duas cirurgias. Familiares e amigos organizaram uma campanha de doações via PIX (703.194.792-85) para auxiliar nas despesas médicas. O caso reacendeu discussões sobre a falta de fiscalização e segurança no transporte fluvial de combustíveis na região.

“Disseram que foi a botija, mas a gente sabe que foi gasolina. Pediram pra ele dizer que era gás, pra não dar prejuízo, mas foi o vapor da gasolina que pegou fogo”, declarou a esposa.

Edinelson foi socorrido e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado delicado. Já passou por duas cirurgias e deve enfrentar novos procedimentos nos próximos dias.

Diante da gravidade da situação, familiares e amigos iniciaram uma campanha solidária nas redes sociais para arrecadar fundos. Morador de Marechal Thaumaturgo e pai de uma bebê de apenas um ano, Edinelson conta com o apoio da esposa, que permanece em Cruzeiro do Sul acompanhando o tratamento.

A família pede ajuda da comunidade: “Eles estão enfrentando um momento muito difícil. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja em orações ou contribuição financeira”, diz a mensagem divulgada online.

As doações podem ser feitas via Pix: 703.194.792-85

Edinelson foi socorrido imediatamente e levado ao Hospital do Juruá, onde permanece internado em estado grave. Ele já passou por duas cirurgias e deve ser submetido a novos procedimentos nos próximos dias. Foto: captada 

Polícia Militar do Acre apreende mais de 150 kg de drogas em ação integrada na divisa com Rondônia

1 hora atrás

18 de outubro de 2025

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão, realizou na tarde desta sexta-feira, 17, uma das maiores apreensões de drogas do ano no Posto de Fiscalização da Tucandeira, na BR-364, em Acrelândia, divisa com o estado de Rondônia. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de aproximadamente 152,85 quilos de entorpecentes.

Durante patrulhamento no posto, uma guarnição recebeu informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) sobre um veículo Fiat Pálio prata suspeito de transportar drogas entre estados. Ao avistar o automóvel, os policiais realizaram a ordem de parada; entretanto, o condutor desobedeceu e tentou evadir-se pela rodovia.

Após acompanhamento tático, que se estendeu até a área próxima à divisa com Rondônia, o veículo foi interceptado. Na vistoria, os militares encontraram diversas caixas e mochilas contendo grandes quantidades de entorpecentes. O motorista confessou o transporte da droga e recebeu voz de prisão.

O material apreendido totalizou aproximadamente 105,65 kg de skunk, 28,7 kg de crack e 18,5 kg de cloridrato de cocaína, além de R$ 4.955,00 em espécie, um aparelho de telefone celular e uma antena Starlink. Todo o material e o preso foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Justiça marca audiência de mulher trans acusada de lesão corporal seguida de morte

1 hora atrás

18 de outubro de 2025

A Justiça do Acre marcou para o dia 18 de novembro deste ano,  a audiência de instrução e julgamento de Elizabethy Adory de Medeiros Oliveira, conhecida como “Nete”.
A sessão será realizada a partir das oito horas da manhã, no Fórum do município de Brasileia.
A mulher trans (registrada como Ailton de Medeiros Oliveira) é acusado pela morte de Italo Valentim.
O crime aconteceu na madrugada de oito de março deste ano, em uma casa, na Rua Pedro Alexandrino Neto, no Bairro Eldorado, em Brasileia.
Consta na denúncia, que ao tentar defender uma amiga que era agredida pela vítima, a acusada desferiu um golpe de faca na coxa esquerda de Ítalo. A lesão foi a causa da morte de Italo Valentim.
Em cinco de agosto deste ano, a Justiça do Acre, aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Elizabethy Adory de Medeiros Oliveira pelo crime de lesão corporal seguida de morte.
Durante a audiência de instrução e julgamento do processo, serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa.
Na sequência será realizada o interrogatório da ré.
Concluída esta etapa, o passo seguinte será a apresentação das alegações finais, últimos argumentos da acusação e defesa.
Só a partir daí, o juiz vai decidir pela pronúncia ou não de Elizabethy Adoray.

