Presidiário é condenado por execução rival na Cidade do Povo

O detento Andrei Barbosa, conhecido como “Risadinha”, foi condenado a 36 anos e 5 meses pelo assassinato de Francisco de Assis Silva de Souza de 34 anos. A decisão foi do Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri, durante sessão realizada na segunda-feira, 8, no Fórum Criminal de Rio Branco.

A vítima foi executada a tiros, na manhã de 23 de abril de 2023. O crime aconteceu na rua Maria Elza Castela, na quadra 17 A, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo.

De acordo com informações, a vítima estava de bicicleta, quando foi surpreendida pelos dois acusados. Andrei que estava na garupa da moto foi responsável por atirar em Francisco.

O assassinato foi motivado pela guerra entre organizações criminosas.

Na época, o acusado utilizava fixadores externos na perna, por conta de um acidente. Esse detalhe ajudou na identificação do autor do crime.

A defesa de Andrei Barbosa ainda pode recorrer da sentença.

