Geral
Presidiário é condenado por execução rival na Cidade do Povo
Comentários
Geral
Denúncia procedente Talisson Gama passa a ser réu por execução no Recanto dos Buritis
Comentários
Geral
Homem é preso com pistola durante abordagem da PM em Rio Branco
Um homem foi preso na madrugada do último domingo, 7, por porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no bairro Boa União, em Rio Branco. A ocorrência fez parte da Operação Guardiões da Cidade, realizada pelo 1º Batalhão.
Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo Volkswagen Virtus, de cor preta, quando foi abordado por uma guarnição. Durante a revista, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, com um carregador e 12 munições, escondida sob o banco do motorista.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos legais.
Com informações da PMAC
Comentários
Geral
Vídeo mostra jovem sendo agredida por mulheres em Sena Madureira
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um episódio de violência ocorrido no Segundo Distrito de Sena Madureira. Nas imagens, uma jovem é agredida por um grupo de mulheres, supostamente a mando de integrantes do crime organizado, segundo relatos de moradores da região.
A gravação mostra o momento em que as agressoras derrubam a vítima no chão e passam a espancá-la com socos, chutes e puxões de cabelo.
Nas imagens é possível ver que pelo menos quatro mulheres participam ativamente da agressão, enquanto outra pessoa registra a cena e algumas apenas assistem, sem intervir.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde da jovem nem sobre a identidade das envolvidas no ataque.
Com informações do Yaco News
Você precisa fazer login para comentar.