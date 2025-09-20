Presidiário é condenado a 11 anos de prisão por matar “amigo” na zona rural de Rio Branco

Severino Feitosa já havia sido preso em 2013 por outro homicídio; vítima foi morta a golpes de madeira após desentendimento em festa.

O detento Severino Feitosa da Silva foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Marino Maciel da Silva, de 37 anos. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (19) pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, durante sessão realizada no Fórum Criminal de Rio Branco.

De acordo com o processo, acusado e vítima estavam bebendo juntos em março deste ano, em uma área de difícil acesso no Ramal Olho D’Água, quilômetro 90 da Estrada Transacreana, quando se desentenderam. Marino teria convidado a mulher de Severino para dançar, o que provocou a reação violenta.

Após uma discussão, o réu pegou um pedaço de madeira e atingiu diversas vezes a cabeça da vítima, que morreu no local. Em seguida, Severino arrastou o corpo até uma área de mata e o jogou em um córrego. O cadáver foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com auxílio de um quadriciclo.

O acusado fugiu, mas foi preso pouco tempo depois. Esta não foi a primeira vez que Severino respondeu por homicídio: em 2013, ele foi preso por matar a facadas o colega de trabalho Odno Vieira Souza, de 59 anos, no Ramal das Cajazeiras, na Estrada do Pacífico, região de Brasiléia.

Com a nova condenação, Severino seguirá cumprindo pena no sistema prisional acreano.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários