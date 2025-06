Presidiário brasileiro foge novamente, desta vez de prisão na Bolívia

Dois homens foram presos em flagrante na noite de quarta-feira (29), suspeitos de envolvimento em um assalto ocorrido na Avenida Amazonas, próximo à loja Ronsy, em Epitaciolândia. A dupla teria utilizado uma motocicleta Honda Pop preta, sem placa de identificação, para cometer o crime.

Segundo a vítima, os suspeitos — um deles trajando bermuda e blusa branca — estavam armados e subtraíram uma carteira de bolso e uma caixa de som da marca JBL, fugindo em direção ao município de Brasiléia.

Com base nas informações repassadas, uma guarnição da Polícia Militar iniciou patrulhamento nos bairros de Brasiléia e localizou uma motocicleta com as mesmas características na Rua Franklin Rocha de Andrade. Ao se aproximarem do local, os policiais observaram dois indivíduos próximos ao veículo, sendo que um deles vestia as roupas descritas pela vítima. Ao notar a presença da viatura, o suspeito correu para dentro de um apartamento, mas foi alcançado.

Durante a abordagem, Notanael foi flagrado com uma trouxinha de cocaína e R$ 40,00. Com o segundo suspeito, Evair, nada de ilícito foi encontrado. Com autorização da responsável pelo imóvel, a Sra. Valéria, os militares fizeram buscas no interior do apartamento, onde encontraram um revólver calibre .357 Magnum com 10 munições calibre .38, uma espingarda calibre 28 com três cartuchos e um rádio comunicador escondidos em um calção.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram algemados para evitar tentativa de fuga. Eles foram encaminhados, sem lesões aparentes, à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.

O caso segue sob investigação, e a polícia apura se os suspeitos têm envolvimento em outros crimes ocorridos na região.

