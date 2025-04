Presidiário acusado de executar comerciante no Taquari enfrentará júri popular

O Acre registrou 287 acidentes de trânsito em rodovias federais no ano de 2024, conforme dados do Anuário 2024 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O documento foi divulgado na última quinta-feira, 17, durante lançamento da Operação Semana Santa/Tiradentes, e traz indicadores de sinistralidade viária, infrações e enfrentamento à criminalidade.

Do total de acidentes registrados no estado, 89 foram classificados como graves, resultando em 357 pessoas feridas e 20 mortes. A BR-364 figura entre as dez rodovias do país com maior frequência de sinistros atendidos, além de estar entre as que apresentam os maiores números de feridos e mortes.

O levantamento também detalha os dados por tipo de veículo e ocupantes envolvidos. No Acre, os ocupantes de motocicletas foram os mais afetados, com 222 feridos e 8 mortes. Entre os ocupantes de veículos de passeio, foram registrados 89 feridos e 11 óbitos. Já os acidentes com caminhões somaram apenas 7 ocorrências, com 9 feridos e uma morte.

No que se refere às infrações de trânsito, o estado computou 9.942 autuações ao longo de 2024, um leve aumento de 0,10% em relação ao ano anterior. As principais infrações cometidas foram o não uso do cinto de segurança, com 996 ocorrências, ultrapassagens perigosas (444), recusa ao teste do bafômetro (306) e excesso de velocidade (253).

O Anuário 2024 da PRF apresenta um balanço geral da atuação da instituição, destacando não apenas os dados sobre segurança viária, mas também os resultados alcançados no combate à criminalidade nas rodovias federais.

